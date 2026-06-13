Van'da 18 bin 468 öğrenci LGS'ye girdi

Van'da LGS kapsamında 18 bin 468 öğrenci sınav salonlarında ter dökerken, sınav saatine geç kalan öğrencilerin kapıların kapanmaması için okula koşarak yetişmeye çalıştığı anlar dikkat çekti.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, tüm yurtta olduğu gibi Van'da da saat 09.30 itibarıyla başladı. Kentte 8. sınıftan mezun olacak 18 bin 468 öğrenci, iyi bir liseye yerleşebilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin yolunu tuttu.

Adaylar, sabah saat 09.00 itibarıyla kimlik ve sınav belgeleri kontrol edilerek salonlara alınmaya başlandı. Sınav saatine dakikalar kala merkezlere gelen ve geç kalma riski yaşayan bazı öğrenciler ise kapıların kapanmaması için yoğun çaba sarf etti. Koşarak okul bahçesine giren öğrenciler, görevlilerin yönlendirmesiyle son anda salonlardaki yerlerini alabildi.

Öğrenciler içeride ter dökerken, dışarıda ise velilerin heyecanlı bekleyişi başladı. Okul bahçesi çevresinde ve kaldırımlarda bekleyen aileler, çocuklarının başarılı bir sınav geçirmesi için dua etti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı