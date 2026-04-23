Van'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Van'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Valilik bahçesinde bulunan Atatürk heykeline çelenk bırakılmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Edremit ilçesindeki Van Gölü Anaokulu bahçesinde devam etti. Burada da anasınıfı öğrencilerinin gösterisi ve şiirlerin okumasıyla devam eden etkinlikler; koro ve halkoyunları gösterisiyle devam etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu'nun günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmanın ardından çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi ve hafta kapsamında yapılan resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle program sona erdi.

Etkinliklere Van Valisi Ozan Balcı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Emniyet Müdürü Murat Mutlu, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. - VAN

