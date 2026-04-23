Van'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Van'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Valilik bahçesinde bulunan Atatürk heykeline çelenk bırakılmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Edremit ilçesindeki Van Gölü Anaokulu bahçesinde devam etti. Burada da anasınıfı öğrencilerinin gösterisi ve şiirlerin okumasıyla devam eden etkinlikler; koro ve halkoyunları gösterisiyle devam etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu'nun günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmanın ardından çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi ve hafta kapsamında yapılan resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle program sona erdi.

Etkinliklere Van Valisi Ozan Balcı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Emniyet Müdürü Murat Mutlu, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya iniyor
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü! CHP'liler çocuklara sırtlarını döndü

23 Nisan ruhuna yakışmadı! CHP'lilerin çocuklara yaptıklarına bakın
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor

Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum! Katilin ismi verildi
Gülistan Doku dosyasına 'sil baştan' diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu

Gülistan Doku dosyasına "sil baştan" diyen başsavcı ilk kez konuştu
Molozların içinden tarih fışkırdı! Tam 2 bin yıllık Athena heykeli çıkarıldı

Molozların içinden tarih fışkırdı! Tam 2 bin yıllık
İran, 2 gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini yayınladı

Savaşta bir ilk! Gemiye el konulma görüntüleri yayınlandı
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor

Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum! Katilin ismi verildi
Gümüşhane'de bile kullanmadığı aracı İstanbul'da ceza yedi

Hareket etmeyen aracına ceza geldi! Fişe bakınca ikinci şoku yaşadı
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır

Hakem açıklandı, Galatasaray isyan bayrağını çekti: Askıya alındı