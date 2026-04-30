"Vakti Kuşanmak" il sergisi Yüksekova'da düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Vakti Kuşanmak" projesi kapsamında, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde il genelindeki okulların katılımıyla hazırlanan anlamlı bir sergi açıldı.

Yüksekova Gençlik Merkezi'nde düzenlenen ve Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin koordinatörlüğünde gerçekleştirilen sergi, namaz bilinci ve değerler eğitimi temalı çalışmaları bir araya getirdi. İl genelindeki farklı okulların katkılarıyla hazırlanan etkinlikte; öğrencilerin namazı merkeze alan özgün tasarımları, görsel materyalleri ve farkındalık oluşturan sunumları katılımcıların beğenisine sunuldu. Serginin açılış kurdelesini; Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, İlçe Müftüsü Nihat Şahin ve muhtarlarla birlikte kesti. Açılışa ayrıca sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

"Amacımız gençlerin manevi gelişimine katkı sağlamak"

Serginin koordinatörlüğünü üstlenen Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kenan Canan, projenin önemine değinerek şunları kaydetti:

"Vakti Kuşanmak projesi, öğrencilerimizin zaman bilinci kazanması ve ibadetlerin, özellikle de namazın hayatın merkezinde yer alması gerektiğini fark etmeleri açısından son derece kıymetlidir. Amacımız gençlerimizin manevi gelişimlerine katkı sağlamak ve onları değerlerimizle daha güçlü bir bağ kurmaya teşvik etmektir. İl genelindeki okullarımızın özverili çalışmalarıyla ortaya çıkan bu eserler, bizlere geleceğe dair umut veriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Katılımcılar, açılışın ardından stantları tek tek dolaşarak öğrencilerden hazırladıkları projeler hakkında bilgi aldı. Yoğun ilgi gören etkinlik, çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - HAKKARİ

