Vakıf Üniversitesi öğrencileri eğitim ücretlerine yapılan zamları protesto etti

Zeytinburnu'nda kampüsü bulunan bir vakıf üniversitesi öğrencileri, eğitim ücretlerine yüzde 110 ile yüzde 130 oranlarında yapılan zamma tepki gösterdi. Öğrenciler, zam oranlarını protesto ederek okul yönetimine çağrıda bulundu.