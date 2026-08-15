Erzincan'da Motosiklet Sürücülerine Trafik Güvenliği Eğitimi
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde yaklaşık 100 motosiklet sürücüsüne trafik güvenliği eğitimi verildi. Eğitimde, motosiklet kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar ve koruyucu ekipmanların önemi anlatıldı. Eğitim sonunda 5 vatandaşa motosiklet kaskı hediye edildi.
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik trafik güvenliği eğitimi düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Üzümlü İlçe Emniyet Amirliği ile Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Üzümlü Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime yaklaşık 100 motosiklet sürücüsü katıldı.
Eğitimde sürücülere trafik güvenliği, motosiklet kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar ve koruyucu ekipmanların önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.
Eğitim sonunda 5 vatandaşa motosiklet kaskı hediye edildi.
Yetkililer, motosiklet sürücülerinin trafik kurallarına uymalarının ve koruyucu ekipman kullanmalarının önemine dikkat çekti.