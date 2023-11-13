Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek uzman öğretmenlik sınavına binlerce öğretmen giriş yapacak. Uzman öğretmen ve Başöğretmen olmak isteyen öğretmen adayların sınava giriş yapması gerekecek. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı giriş yerleri belli olmuştu. Peki, uzman öğretmenlik sınavı online mı, yüz yüze mi? Uzman öğretmenlik sınavı kaç dakika sürecek?

Uzman Öğretmenlik sınavı online mı, yüz yüze mi? Uzman öğretmenlik sınavı kaç dakika sürecek?

Uzman öğretmenlik sınavı online mı, yüz yüze mi? Uzman öğretmenlik sınavı kaç dakika? Ekim ayında tamamlanan başvuruların ardından 81 ilde sınav gerçekleşecek. Sınavda başarılı olan öğretmenler MEB tarafından başöğretmen ve uzman öğretmen unvanlarına hak kazanacak. Peki, uzman öğretmenlik sınavı online mı, yüz yüze mi?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlik kariyer sınavının çevrimiçi yapılacağını açıkladı. 19 Kasım Pazar günü yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı çevrimiçi olacak.

Sınav saatleri 10.00 - 13.00 arasında olacak. Online sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayacak, aynı gün ve saatte bitecek.

Sınav süresi 135 dakika olacak. Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav soru ve cevapları, 20 Kasım 2023 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

Sınav soru ve cevapları, 20 Kasım tarihinde; sınav sonuçları, 24 Kasım tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek.

UZMAN ÖĞRETMEN BAŞARI PUANI KAÇ?

Sınav sonucuna göre 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak.

Değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılacak sınavda yanlış cevaplar, doğru cevapları etkilemeyecek.