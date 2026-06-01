Başkan Akaydın'dan 1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü mesajı

Eskişehir Uzlaştırmacılar Derneği Başkanı Muharrem Akaydın, 1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Uzlaşma müessesesinin üstlendiği kritik rol, toplumsal barışın sağlanmasında ve yargı yükünün azaltılmasında önemlidir" dedi.

Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında yer alan uzlaştırma kurumunun hem mağdur hem de şüpheli veya sanık açısından önemli kazanımlar sağladığını belirten Dernek Başkanı Muharrem Akaydın, "Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre, şikayete bağlı bazı suçlarda, yargıya gitmeden önce mağdura kendi adaletini oluşturma ve zararını giderme imkanı sunulmaktadır. Şüpheli ya da sanığa ise ceza almaktan kurtulma ve cezai sonuçların ortadan kalkması fırsatı tanınmaktadır. Uzlaştırma kurumunun devreye girmesiyle taraflar arasında barışçıl bir çözüm sağlanmakta, toplumsal uzlaşı güçlenmektedir. Bu önemli görevi yerine getiren uzlaştırmacıların emeklerinin karşılığı olarak '1 Haziran'ın Uzlaştırmacılar Günü' olarak kabul edilmiştir. Uzlaştırmacılar, yalnızca taraflar arasındaki anlaşmazlıkları çözmekle kalmaz. Aynı zamanda toplumsal barışın güçlenmesine ve yargı sisteminin iş yükünün azaltılmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Müzakereler neticesinde elde edilen bu veriler, toplum olarak uzlaşmaya ne kadar yatkın, yapıcı ve affedici bir yapıda olduğumuzu açıkça göstermektedir" ifadelerini kullandı.

"Uzlaşma kültürü toplumun her kesimine yayılmalı"

Akaydın, sözlerinin devamında, "Uzlaşmanın yalnızca hukuki bir süreç olarak değerlendirilmemesi gerekir. Toplumun her alanında uzlaşma kültürünün güçlendirilmesi gerekir. Mahkeme koridorlarında yıllarca sürebilecek süreçler yerine, uzlaşmanın tercih edilmesi önemlidir. Sıkılmış bir yumrukla el sıkışmak mümkün değildir. Uzlaşmanın ön koşulunun öfkeyi aşmak olduğunu bilelim. Adalet sadece cezalandırmak değildir. Aynı zamanda onarmaktır. Yeni bir sayfa açalım; birlikte geçmişi silemesek de geleceği birlikte yazabiliriz. Kinin yerini, empati alması gerekir Uzlaştırmanın yalnızca hukuki değil, aynı zamanda insani bir yön taşımaktadır. Ceza konusunun hukuki sınırlarının yanı sıra uzlaştırmanın insani yönünü, tarafsızlığını ve çözüm odaklı yapısını anlatmaya çalıştım. Bu vesileyle, adaletin sessiz kahramanları olan tüm uzlaştırmacı arkadaşlarımın 1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı