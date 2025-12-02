Haberler

Utanmadan kayda da aldılar! Öğrencilerin öğretmene yaptıkları pes dedirtti

Güncelleme:
Ankara'da bir lisede öğrencilerin öğretmene yaptıkları tepki çekti. Öğretmen ile dalga geçen öğrenciler, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Ankara'da bulunan bir lisede kaydedilen ve kısa sürede yayılan görüntüler, eğitim camiasında ve kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.

ÖĞRETMENLERİYLE DALGA GEÇTİLER

Sınıf içerisinde bir öğretmene yönelik öğrencilerin sergilediği saygısız ve alaycı davranışlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Görüntülerde, bazı öğrencilerin öğretmenleriyle dalga geçerek alay ettikleri ve öğretmenin anlatımını kasten engelledikleri görüldü.

