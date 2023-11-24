Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Öğretmenler Günü'nde emekli öğretmeni ziyaret etti

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilkokul öğretmeni Kadir Kızaklı'yı ziyaret etti. Başkan Tavlı, Kızaklı'ya çiçek takdim ederek gününü kutladı.

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilkokul öğretmenini ile bir araya geldi.

Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile emekli öğretmen Kadir Kızaklı'yı Atatürk Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Başkan Tavlı, aynı zamanda kendisinin 1970-1976 yılları arasından ilkokul öğretmeni olan Kızaklı'ya çiçek takdim ederek gününü kutladı.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, "Öğrencilik yıllarımı hatırlatan ve kendisini bugün sağlıklı bir şekilde gördüğümüz ve sağlıklı bir şekilde ömrünü sürdürmesini temenni ettiğimiz kıymetli öğretmenimizi Öğretmenler Günü'nde ziyaret ederek elini öpmekten ben de ziyadesiyle mutlu oldum. Kendisine sağlıklı hayırlı ömürler diliyorum. Evlatları ve torunlarıyla nice güzel günler diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Emekli öğretmen Kadir Kızaklı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, mutlu olduğunu söyledi. - ORDU