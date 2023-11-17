Ünlü Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde Başarı ve Mutluluğun Sırlarını Paylaştı

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki programa konuk olan ünlü psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş, başarı ve mutluluğun sırlarını paylaştı. Öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunan Baltaş, aktif olunması, etkinliklere katılınması ve staj yapılması gerektiğini vurguladı.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki programa konuk olan ünlü psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş, başarı ve mutluluğun sırlarını paylaştı. Öğrencilerin dikkatle dinlediği programda önemli tavsiyelerde bulunan Baltaş, "Üniversitedeyken aktif olmalısınız, etkinliklere katılmalısınız, yaz tatillerinde mutlaka staj yapmalısınız ki iş görüşmelerinde anlatacak hikayeniz olsun. Diplomanızı ikinci planda bırakacak işler yapın. Motivasyona çok takılmayın, motivasyon dış etkilere bağlıdır" dedi.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde çeşitli bölümlerde eğitim gören öğrencilerin entelektüel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunma amacıyla gerçekleştirilen, alanlarında söz sahibi, başarı hikayesi olan iş insanı, bürokrat, akademisyen ve sanatçıların yer aldığı Çarşamba konuşmalarına Prof. Dr. Acar Baltaş konuk oldu. Prof. Dr. Acar Baltaş, öğrencilerle başarı ve mutluluğun sırlarını paylaştı.

Baltaş, konuşmasında başarı ve mutluluğun tanımlarını ortaya koyarken; haz, iyi hayat ve anlamlı hayat yaşamanın dengesi kurulduğunda mutluluğun yakalanabileceğinden bahsetti. Baltaş, "Her gün yaptığımız küçük şeyleri, düzenli ve özenli yaptığımızda başarı gerçekleşir. Ne olursa olsun insan kendisini başarılı saymalı. Başarılı olmak için yetkin olduğumuz işi tutkuyla ve karşılaşacak zorluklarla karşı yılmadan yapmak gerekir" dedi.

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Prof. Dr. Acar Baltaş, "Geleceğiniz bugünden şekilleniyor, diplomanızı aldıktan sonra asıl hayatınız başlıyor. Üniversitedeyken aktif olmalısınız, etkinliklere katılmalısınız, yaz tatillerinde mutlaka staj yapmalısınız ki iş görüşmelerinde anlatacak hikayeniz olsun. Diplomanızı ikinci planda bırakacak işler yapın. Motivasyona çok takılmayın, motivasyon dış etkilere bağlıdır. Önemli olan kendi potansiyel konfor alanınızın dışına çıkmaktır" dedi. - KOCAELİ