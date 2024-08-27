Üniversitede kazandığı bölümü gören genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Sonuçların açıklanmasından sonra sosyal medyada paylaşılan bir video kısa sürede viral oldu.

AĞLAMA KRİZİNE GİRİP AİLESİNİ SUÇLADI

Görüntülerde üniversitede birinci tercihi olan bilgisayar mühendisliği bölümünü kazandığını öğrenen genç kız, bir süre duraksadıktan sonra ağlama krizine girerek ailesini suçlamaya başlıyor. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen videonun altına "Ailesini kamera karşısında suçlayıp sevinçlerini boğazlarına dizmiş", "Ailenin sevinci kursakta kalmış", "Bu yeni nesil gerçekten garip" şeklinde yorumlar yapıldı.