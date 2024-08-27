Üye Girişi
Haberler

Üniversitede kazandığı bölümü gören genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üniversitede birinci tercihi olan bilgisayar mühendisliği bölümünü kazanan genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Sonuçların açıklanmasından sonra sosyal medyada paylaşılan bir video kısa sürede viral oldu.

AĞLAMA KRİZİNE GİRİP AİLESİNİ SUÇLADI

Görüntülerde üniversitede birinci tercihi olan bilgisayar mühendisliği bölümünü kazandığını öğrenen genç kız, bir süre duraksadıktan sonra ağlama krizine girerek ailesini suçlamaya başlıyor. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen videonun altına "Ailesini kamera karşısında suçlayıp sevinçlerini boğazlarına dizmiş", "Ailenin sevinci kursakta kalmış", "Bu yeni nesil gerçekten garip" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Eğitim

Bilgisayar Eğitim Yaşam Güncel Haberler

500

Yorumlar (7)

Emre Gök:

Allah anne ve babaların yardımcısı olsun yetiştirmek zor zapdetmek ayrı bir zor geleceğini planlamak namusunu korumak zor da zor

5
0
yanıtYanıtla
Egezen:

ne yazcam bilemedim

1
0
yanıtYanıtla
Orçun Yilmaz:

Allah başka dert vermesin

1
0
yanıtYanıtla
mehmet yıldırım:

kız haklı ama tepkisi paylaşması yanlış

1
0
yanıtYanıtla
İmame Tesbih:

Kazandığı ilin Allah yardımcısı olsun şimdiden:)))

0
1
yanıtYanıtla
Yakup Vural:

Ya Sabırr, İzlerken sinirlerim zıpladı! Gelmez diye zorla yazdırmak nedir ya! Gelmesini istemediğin yeri neden yazarsın o zaman.

0
0
yanıtYanıtla
D:

ANA BABA EVLADININ İYİLİĞİNİ İSTER. YİNE DE ZORLAMAYIN KİMSEYİ. HAKLI DA OLSANIZ SUÇLANIRSINIZ.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Meclis ne zaman açılacak? 29. Yasama Dönemi ne zaman başlıyor? Meclis açılış tarihi ne zaman? Cihat Tamer'in oğlu kimdir, kaç yaşında? Atilla Tamer öldü mü, neden öldü? HAMSTER KOMBAT 27 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu?
title