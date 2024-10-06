Üye Girişi
Haberler

Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama var

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üniversite sisteminin değişeceği ve yeni bir eylem planının hayata geçmesiyle aynı üniversite bünyesinde hem sağlık hem mühendislik hem de sosyal bilimler gibi farklı alanlarda eğitim verilemeyeceği iddiası kamuoyunda infiale neden olmuştu. Bazı basın yayın organlarında da yer alan iddiayı yalanlayan Yükseköğretim Kurulu "YÖK'ü yıpratmaya ve kamuoyunu yanıtlamaya yönelik olarak yapılan bu habere itibar edilmemesini rica ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Bazı basın yayın organlarında yer alan "Üniversite sistemi değişiyor" iddiası kamuoyunda infiale neden oldu. Gelişme büyük ses getirirken Yükseköğretim Kurulu yaptığı açıklamayla iddiaları yalanlarken bu yönde herhangi bir çalışmanın olmadığını açıkladı.

"BÖYLE BİR ÇALIŞMA BULUNMAMAKTADIR"

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Bugün bazı medya organlarında yayınlanan 'Üniversite sistemi değişiyor' haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Kurulumuz tarafından yürütülen böyle bir çalışma bulunmamaktadır. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı'nda Kurulumuz tarafından yapılan sunumda; yükseköğretim hayatımız, üniversitelere erişim kapasitesi, akademik üretkenlik, bilimsel araştırma fonları ile halihazırda yürütülmekte olan ihtisaslaşma programı, uluslararasılaşma, kalite ve akreditasyon konuları ele alınmıştır.

Toplantıda ayrıca gelecek 30 yılda dünyada ve ülkemizde yükseköğretimi etkileyecek değişimler ve Yükseköğretim Kurulu'nun geleceğe yönelik vizyonuna yönelik hazırlıkları ve projeleri konusunda, Kurul Başkanı ve üyeler tarafından kapsamlı bir sunum gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar, katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Çok verimli gerçekleşen toplantının önümüzdeki günlerde devam ettirilmesi kararlaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

"YÖK'Ü YIPRATMAYA YÖNELİK HABERLERE İTİBAR ETMEYİNİZ"

YÖK Başkanı Erol Özvar ve Yürütme Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen sunumda hiçbir şekilde üniversite sisteminde değişiklik ile ilgili konuların yer almadığı belirtilerek, "YÖK'ü yıpratmaya ve kamuoyunu yanıtlamaya yönelik olarak yapılan bu habere itibar edilmemesini ve basın yayın organlarının daha sorumlu davranmasını bekliyoruz" denildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'de üniversite sisteminin, tek alanda eğitim modeliyle köklü bir değişiklikten geçmeye hazırlandığı iddia edilmişti. Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan geniş katılımlı bir toplantıda, üniversitelerin belli alanlarda ihtisaslaşması ve bu alanda marka haline gelmesi için yeni bir eylem planının masaya yatırıldığı öne sürüldü. Bu değişikliğin hayata geçmesi durumunda, aynı üniversite bünyesinde hem sağlık hem mühendislik hem de sosyal bilimler gibi farklı alanlarda eğitim verilemeyeceği ifade edilmişti.

Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama var
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Eğitim

Politika Eğitim Güncel

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı

Türkiye'yi ayağa kaldıran video kurgu çıktı, küçük kız koruma altında

 2 genç kızı hunharca katleden Semih Çelik'in komşuları konuştu: 14 yaşından beri İkbal'e takıntılıydı

Surları kana bulayan caninin komşuları her şeyi anlattı

 CHP'den Mehmet Şimşek'e uyarı: Pos cihazı kullanıp kara para aklayanları acilen radara alın

Kirli oyunu ifşa eden CHP'den Mehmet Şimşek'e tarihi uyarı
AK Partili Şamil Tayyar, İstanbul'daki tecavüz girişimi üzerinden yargıyı hedef aldı

İstanbul'daki infial yaratan görüntü AK Partili ismi isyan ettirdi
500

Yorumlar (4)

Ali Tokgönül:

Ne oldu , gene ne ters gitti ? Bir işi de doğru yaparsanız şaşarım . Tabi yaaa yaz boz tahtası okullarda olur , çızıktırın, çızıktırın durun . Sizin işiniz gücünüz her şeyi el yordamıyla yapmak . " Akıl olmayınca başta ne kuru da biter ne yaşta "

5
0
yanıtYanıtla
Seckin:

Önce iddia iftira milletin tepkisine bak sonra yavaş yavaş sistemi değiştir.

2
0
yanıtYanıtla
Orhan Akkuş:

Üniversiteye akplileri afganlari bide Suriyelileri alacaz deyin nie kivraniyorsunuzki

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul düşman işgalinden ne zaman kurtuldu? İstanbul'un kurtuluşu ne zaman? 6 Ekim'de ne oldu? İstanbul'un Kurutuluşu ne zaman, bugün mü? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler, mesajlar ve şiirler! İETT otobüs, metro, metrobüs neden ücretsiz, (İSTANBUL)? 6 Ekim Pazar İstanbul Kurtuluşu akbil ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? MasterChef Şirin'e alışveriş listesini kim verdi? Şirin'e tarifi, reçeteyi kim Ezgi mi verdi? Şirin, Ezgi diskalifiye olacak mı? Farah Zeynep Abdullah Altın Portakal konuşmasında ne dedi? Pazar dizileri, bugün hangi diziler var? 6 Ekim Pazar bugün TV'de bu akşamki diziler! Kim Milyoner Olmak İster Ramazan kim, ne okuyor, hastalığı ne? 6 Ekim Pazar 1 milyon TL soru cevabı ne? Engelli yarışmacı 5 milyonluk soru açtırdı mı? 6 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 6 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 6 Ekim 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title