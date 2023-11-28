Üniversite Rektörleri Düzce Üniversitesi'nde Buluştu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü, Düzce Üniversitesi Rektörü Redim Sözbir ile bir araya geldi. Ziyarette farklı konular üzerinde fikir alışverişi yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü, Düzce Üniversitesi Rektörü Redim Sözbir ile bir araya geldi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ile Araştırmacı Yazar, İslam Hukukçusu, çevirmen Prof. Dr. Salih Tuğ, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'i ziyaret etti. "Filistin Türkiye'nin Neyi Olur?" adlı konferansın davetli konuşmacısı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, konferansa katılım sağlayan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ile Prof. Dr. Salih Tuğ, konferans öncesinde Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ile görüşme gerçekleştirdi.

Ziyarette; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Genel Sekreter Nihat Yıldız, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Karagöz, Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Akif Çarkçı da yer aldı. Farklı konular üzerinde fikir alışverişi şeklinde devam eden ziyaret, hediye takdimiyle sona erdi. - DÜZCE