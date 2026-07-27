ÜNİPERSEN'den tayin hakkı eylemi

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) Başkanı İbrahim Güzel, üniversite idari personeline tayin ve nakil hakkı verilmesi gerektiğini vurgulayarak "Artık bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz ve bunun için de bu mücadeleyi veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz" dedi.

ÜNİPERSEN tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) önünde eylem düzenlendi. Üniversite idari personelinin tayin ve nakil hakkına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen eylemde ÜNİPERSEN Başkanı İbrahim Güzel açıklamalarda bulundu. Güzel, burada yaptığı konuşmada, üniversite idari personelinin de devlet memuruyla aynı statüye sahip olduklarını belirterek haklar konusunda ayrılıkların olduğunu anlattı. Güzel, "Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında tayin sistemi kurulmuşken, üniversitelerde hala bir tayin sistemi yok. Üniversitelerde tazminatların hiçbirinden idari personel üniversite memuru yararlanamıyor" ifadelerini kullandı.

"Tayin sorunun yanında yükseköğretim tazminatını da bizim artık her gün burada konuşmamız gerekiyor"

Yükseköğretim tazminatının üniversite personeline verilmediğini hatırlatan Güzel, "Yükseköğretim tazminatı eğer üniversite memurunun hakkı değilse üniversite memurunun bodrosunda ne işi var? Çünkü üniversitelerde çalışan tüm memurlara orada verilen ödenekler belli oranlarda verilmesi gerektiği için bodroda yer alıyor. Ama maalesef sıfır yazıyor. Tayin sorunu yanında yükseköğretim tazminatını da bizim artık her gün burada konuşmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Artık bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz ve bunun için de mücadeleyi veriyoruz"

2 buçuk yıldır üniversite idari personelinin tayin hakkıyla ilgili mücadele verdiklerini dile getiren Güzel, "Diğer memurlarda olan hak kadarını istiyoruz. Fazlasını istemiyoruz. Yükseköğretim kurumlarında çalışıyorsak tazminatımızı istiyoruz. Devlet memur olarak da diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan devlet memurları, 1 bilgisayar işletmeni, 1 şube müdürü, 1 şef hangi maaşı alıyorsa hangi özlük hakka sahipse biz de o özlük ve mali haklara sahip olmak istiyoruz. Fazlasını istemiyoruz. Tayin sorunu bunların başında geliyor, hem de yükseköğretim kurumunda çalışmanın getirdiği 12 yıl önce 2014 yılında getirilen sadece akademisyenleri görüp idari personeli yok sayan yükseköğretim kurumu başta olmak üzere siyaset kurumunun yaptığı bu yanlıştan 12 yıldır dönülmedi. Artık bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz ve bunun için de bu mücadeleyi veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"Tayin ve nakil problemi çözülene kadar burada olmaya devam edeceğiz"

ÜNİPERSEN üyesi İsmail İdkin ise, "Bu tayin nakil problemi, merkezi sistem puana dayalı olarak çözülene kadar burada olmaya devam edeceğiz şimdilik canlı yayınlarla buradayız. Kaftanın bir günü buradayız ama bunu artırmaya da burada geceli gündüzlü kalmaya da talibiz. Çünkü tayin nakil problemi ve yükseköğretim tazminatı problemi Üniversite İdari Personel Sendikası'nın kurulma nedenidir" dedi.

"3600 verirken sadece belirli meslek gruplarına verip diğer meslek gruplarını görmezden gelinemez"

3600 ek göstergenin önemine değinen İdkin, "3600 verirken sadece belirli meslek gruplarına verip diğer meslek gruplarını görmezden gelirseniz, bu babanın evlatlar arasında ayrım yapmasından çok farklı olmayacaktır. Devlet de memurlar arasında ayrım yapamaz. Bu mağduriyet de bir an önce giderilmeli 3600'ü bekleyen arkadaşlarımızın bu konuda artık verilen sözler tutularak sorunları giderilmeli" değerlendirmesinde bulundu.

"Biz yolları aşındırmaktan vazgeçmeyeceğiz"

Bir diğer üye Zeynel Kaman da, mücadelelerini devam ettireceklerini vurgulayarak "5 haftadır da buraya geliyoruz ve burada canlı yayınlar yapıyoruz. Geçen haftadan bu haftaya maalesef YÖK tarafından bir açıklama gelmedi. Ama şunu gördüm ki YÖK'ün önünde biz burada yolları aşındırdıkça bu hafta buraya asfalt atılmış. Çok güzel yeni bir asfalt yapmışlar. Biz yolları aşındırmaktan vazgeçmeyeceğiz. Her hafta yine burada olacağız bu yolları aşındıracağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı