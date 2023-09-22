Ülkü Ocakları Kastamonu İl Başkanlığında Devir Teslim Töreni

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kastamonu İl Başkanlığında devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, il başkanlığında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanında gençler yararına faaliyetler sürdürdüklerini söyledi.

Gençlerin öneminden bahseden Yıldırım, "Bugün terörle mücadelede, dış politikada, milli güvenlik konularında başarılıysak, burada bulunan ülküdaşlarımızın mücadeleleri sayesinde. Her bir gencimizin ailesinin farklı görüşleri, düşünceleri olabilir ama biz onları kazanmakla sorumluyuz. Kaybettiğimiz her gencimiz koparılmış bir vatan toprağı kadar bizim için kutsaldır." dedi.

Daha sonra Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı Fatih Yiğit, görevi Yusuf Ekşioğlu'na Türk bayrağı sarılı Kur'an-ı Kerim'i vererek devretti.