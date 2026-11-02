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Ufest, Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde başladı ve 3 Kasım 2026'ya kadar sürecek

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Ufest, Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde başladı ve 3 Kasım 2026'ya kadar sürecek
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının organize ettiği Ufest, Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. 3 Kasım 2026'ya kadar Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi'nde sürecek festivalde öğrenciler, ulaştırma ve haberleşme sektörünün uzmanlarıyla bir araya geliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından organize edilen ve ulaşımın eğlenceli dünyasını gençlerle buluşturmayı amaçlayan gençlik festivali Ufest, Düzce Üniversitesinin ev sahipliğinde başladı.

Kara yolundan demir yoluna, deniz yolundan hava yoluna, haberleşmeden bilgi teknolojilerine Türkiye'ye çağ atlatan projelerin tanıtıldığı Türkiye'nin en kapsamlı ulaşım festivali, ulaşım ve haberleşmenin tüm birimlerini bir araya getirerek, gençleri gelecek vizyonunun paydaşları haline getirmeyi amaçlıyor.

Düzce Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalde öğrenciler, ulaştırma ve haberleşme sektörünün uzmanları ve meslek profesyonelleriyle bir araya gelme imkanı buluyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve bağlı kuruluşları olan; Altyapı Genel Müdürlüğü (AYGM), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), TCDD Taşımacılık, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş (TÜRASAŞ) ve TÜRKSAT gibi Türkiye'nin lokomotif kurumları stant açarak, sundukları hizmetleri, teknolojik yenilikleri ve projeleri öğrencilerle paylaşıyor.

Hem eğlenceli hem de bilgilendirici odaklı bir festival olan Ufest, geleceğin projelerini şekillendirecek olan gençlerle buluşarak, onların gelecek hayallerine ilham olmayı sürdürüyor.

Ufest, 3 Kasım 2026 tarihine kadar, 10.00-17.00 saatleri arasında Üniversitemiz Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi'nde devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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