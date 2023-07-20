Tyt'de birinci olduğunu akrabalarından öğrendi

Tyt Türkiye birincisi Niğdeli öğrenci Harun Durak oldu

NİĞDE - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Temel Yeterlilik Testi alanında 120 soruya doğru cevap veren Harun Durak, birinci olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesinde okuyan Durak, TYT alanında 3 milyon 527 bin 443 kişi arasından tüm sorulara doğru cevap vererek, diğer adayları geride bıraktı. Ailesini de gururlandıran Durak, bilgisayar mühendisliği bölümünü tercih etmek istiyor. Durak yaptığı açıklamada, birinci olmanın güzel bir duygu olduğunu ve gururlandığını söyledi. Bu kadar iyi bir sonuç beklemediğini ifade eden Durak, sonucun beklediğinden daha iyi geldiğini ve şaşırdığını anlattı. Durak, sınav sonucunu, İstanbul'daki akrabalarının telefonla arayarak söylediğini ifade ederek; "Sabah İstanbul'dan bir akrabamız aradı. 'Hayırlı olsun, birinci olmuşsun' dedi. Biz de bir şaşırdık. Sonra bilgisayardan baktık sonucu öyle öğrendik" dedi. Konu eksikliklerini tamamlayarak hazırlandığını belirten Durak, " Sınava genelde eksiklerimi yani eksiklerimi tamamlayarak çalıştım. Bazı arkadaşlar hata yapıyor. Hangisinde daha iyilerse ona daha fazla çalışıyor. İnsan eksiklerine yönelmesi gerekiyor böyle şeylerde. Çünkü eksiğini kapatmazsan pek bir işe yaramıyor. TYT'de 120 sorunun hepsini çözdüm ama konu eksiklerini yavaş yavaş kapatarak yaptım. Hedefim bilgisayar mühendisliği, okula henüz karar vermedim. Denemelerde TYT'de tüm sorulara hiç ful yapmadım. Yani onun için ben de biraz şaşırdım. TYT'yi fullemek benim için de çok büyük bir sürpriz oldu" dedi.

Oğlu ile gurur duyduğunu açıklayan Baba Seyfi Durak ise, "SGK'lı olarak bir firmada fabrikada çalışıyorum. Gurur duyuyorum. Mutluyum. Oğlumun başarısından dolayı çok memnunum. Yani beklemiyorduk böyle bir sonuç. Allah razı olsun. Çok çalıştı. Bu şekilde çalıştığını gördükçe gözün bozulacak diye söylüyordum. Çok gayretliydi. Dediğim gibi yani saat on birlere, on ikilere kadar ders çalıştı. Bundan sonra inşallah meyvelerini alacak" diye konuştu. Anne Esra Durak da; "Hep anne baba bir şey öğretmiyor çocuklara. Çocukların da annelere babalara öğrettiği şeyler var. Harun bana azmedince nelerin başarılabileceğini öğretti. Daha çok. Azmine hayrandım ben onun. Yanıltmadı. Teşekkür ediyorum. Bize bu gururu yaşattığı için" şeklinde konuştu.