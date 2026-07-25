Haberler

TYT tam puan alan Abdullah Uslu’ya ziyaret

TYT tam puan alan Abdullah Uslu’ya ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Bilecik İl Başkanı Kazım Yağmur, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Temel Yeterlilik Testinde (TYT) tam puanla birinciliği paylaşan adaylar arasında Abdullah Uslu’yu ziyaret etti.

CHP Bilecik İl Başkanı Kazım Yağmur, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) sonuçlarına göre Temel Yeterlilik Testinde ( Tyt ) tam puanla birinciliği paylaşan adaylar arasında Abdullah Uslu'yu ziyaret etti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) duyurduğu sonuçlara göre TYT tam puanla birinciliği paylaşan 5 kişi arasında, ailesi Bilecik'te yaşayan Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencisi Abdullah Uslu da yer aldı. Uslu'yu ailesiyle birlikte Bilecik'te oturduğu evde ziyaret eden CHP Bilecik İl Başkanı Kazım Yağmur, tebrik etti. Yağmur, Bugün, 2026 YKS kapsamında gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) elde ettiği büyük başarıyla hepimizi gururlandıran kıymetli evladımız Abdullah Uslu ve değerli ailesini evlerinde ziyaret ettik.Bu anlamlı ziyarette, ailenin samimi misafirperverliği ve sıcak karşılaması bizleri son derece mutlu etti. Geleceğin teminatı olan evladımıza, eğitim hayatında başarılarının devamını dileyerek hayallerine giden yolda her zaman yanında olacağımızı ifade ettik. İnanıyoruz ki; ülkemizin geleceği, azimle çalışan, üreten ve hayal kurmaktan vazgeçmeyen gençlerimizin omuzlarında yükselecektir. Gençlerimizin başarılarını desteklemek, onların umutlarını büyütmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Nazik ev sahiplikleri ve içten misafirperverlikleri için değerli ailemize teşekkür ediyor, evladımıza eğitim hayatında üstün başarılar diliyoruz. Hayallerine giden bu yolda her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun Yeni Parti sevinci: Çok şükür arınma gerçekleşti

91 vekili kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk sözler
Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Bu dosyanın peşini bırakmayacağız

Türkiye'nin yüreğini yakan dosya için Bakan Gürlek'ten yemin gibi söz
Muharrem İnce'nin planı tıkır tıkır işliyor

'İnce' hesap! Planı tıkır tıkır işliyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köylünün yüzü güldü! 6 ayda 3,5 milyon lira kazandılar

Köylünün yüzü güldü! 6 ayda 3,5 milyon lira kazandılar
Kadıköy'de iki kadın arasındaki saç saça kavga kamerada

Yer Kadıköy! Sahnede bu kez iki kadın vardı
Fatih Ürek'in vasiyeti yerine getirilemiyor

Vasiyeti yerine getirilemiyor
İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Artık zorunlu, 1 Ağustos'ta başlıyor

Yeni dönem! Artık zorunlu, 1 Ağustos'ta başlıyor
Ceza yazan kadın polisin sunduğu gerekçe tartışma yarattı

Ceza yazan kadın polisin sunduğu gerekçe tartışma yarattı
Köpekleri boğulmaktan kurtaran vatandaşı işten kovdular

Yaptığı iyilik yüzünden işinden oldu: Rızkı veren Allah'tır
Bircan Bali izlerken dudağını ısırdı: Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik

"Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik"