TYT tam puan alan Abdullah Uslu’ya ziyaret

CHP Bilecik İl Başkanı Kazım Yağmur, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) sonuçlarına göre Temel Yeterlilik Testinde ( Tyt ) tam puanla birinciliği paylaşan adaylar arasında Abdullah Uslu'yu ziyaret etti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) duyurduğu sonuçlara göre TYT tam puanla birinciliği paylaşan 5 kişi arasında, ailesi Bilecik'te yaşayan Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencisi Abdullah Uslu da yer aldı. Uslu'yu ailesiyle birlikte Bilecik'te oturduğu evde ziyaret eden CHP Bilecik İl Başkanı Kazım Yağmur, tebrik etti. Yağmur, Bugün, 2026 YKS kapsamında gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) elde ettiği büyük başarıyla hepimizi gururlandıran kıymetli evladımız Abdullah Uslu ve değerli ailesini evlerinde ziyaret ettik.Bu anlamlı ziyarette, ailenin samimi misafirperverliği ve sıcak karşılaması bizleri son derece mutlu etti. Geleceğin teminatı olan evladımıza, eğitim hayatında başarılarının devamını dileyerek hayallerine giden yolda her zaman yanında olacağımızı ifade ettik. İnanıyoruz ki; ülkemizin geleceği, azimle çalışan, üreten ve hayal kurmaktan vazgeçmeyen gençlerimizin omuzlarında yükselecektir. Gençlerimizin başarılarını desteklemek, onların umutlarını büyütmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Nazik ev sahiplikleri ve içten misafirperverlikleri için değerli ailemize teşekkür ediyor, evladımıza eğitim hayatında üstün başarılar diliyoruz. Hayallerine giden bu yolda her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı