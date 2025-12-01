Haberler

Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla Kooperatifçilikte Yeni Dönem Başladı

Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde, kooperatifçiliğin geliştirilmesi amacıyla Karabük Üniversitesi'nde önemli bir panel düzenlendi. Panele Ticaret Bakanlığı uzmanları, akademisyenler ve sektörün önde gelen isimleri katılırken, yeni nesil ve sosyal kooperatifçilik modelleri detaylıca ele alındı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda belirlenen 2025–2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nın hedeflerini yaygınlaştırmak amacıyla Karabük'te önemli bir buluşma gerçekleştirildi.

Programa, kooperatif açma hedefi olan kadınlar ve üniversite öğrencilerinin yoğun katılımı dikkat çekti. Etkinliğin açılış konuşmaları İl Müdürü Gamze Aydın ve Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel tarafından yapıldı. Açılışların ardından kooperatifçiliğin gelişim sürecini anlatan "Bir Hayalin Doğuşu" başlıklı bir video gösterimi gerçekleştirildi. Panelde, kooperatifçiliğin ekonomik katkıları ve geleceği masaya yatırıldı. Sektörün ve akademinin önemli temsilcileri, farklı başlıklar altında sunumlarını gerçekleştirdi:

Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'nden Gülselim Gözde Ayanoğlu ve Ahmet Varli, kurumun bakış açısını aktardı ve gençlere yönelik "Yeni Nesil Kooperatifçilik – Kampüs Kooperatifçiliği" uygulamalarını anlattı.

İhtiyaç Haritası Kooperatifi Yönlendirme Kurulu Üyesi Mehmet Sarıca, sivil toplum perspektifinden "Bir Sosyal Kooperatifin Hikayesi"ni paylaşarak sosyal kooperatifçiliğin toplumsal etkisine odaklandı.

Haberler.com Kurumsal Projeler Koordinatörü Ferah Güneri Bircan (Baygastro), "Kooperatiflerde Kurumsal Kimlik, Markalaşma ve Konsept Oluşturmanın Önemi" konularında değerli deneyimlerini paylaştı.

Türk Kooperatifçilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Ersoy moderatörlüğünde yapılan değerlendirme oturumuyla sona eren etkinlikte, kooperatifçiliğin Türkiye ekonomisindeki yerinin güçlendirilmesi ve genç girişimcilere yeni kapılar açılması konularında önemli çıkarımlar elde edildi.

