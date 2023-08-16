Türkiye'nin İlk Işıklı Festivali Lights & Dreams-Ormanda Işık Açıldı

Türkiye'nin ilk ışıklı festivali olan, dünyaca ünlü Lights & Dreams-Ormanda Işık festivali Ayazağa'da gösterime açıldı. Yoğun ilginin olduğu festival, ziyaretçileri ışıklarla süslü rüya gibi bir dünyanın içine çekiyor. Festival, Kasım ayı sonuna kadar ziyaretçilerini bekliyor.

Türkiye'nin ilk ışıklı festivali olan, dünyaca ünlü Lights & Dreams-Ormanda Işık festivali Ayazağa'da gösterime açıldı. Yoğun ilginin olduğu festival, ziyaretçileri ışıklarla süslü rüya gibi bir dünyanın içine çekiyor.

40'dan fazla ülkede gördüğü büyük ilginin ardından ilk kez Türkiye'de olan Lights & Dreams -Ormanda Işık festivali Ayazağa'da Türkcell Platinum Park'ta ziyaretçilerini ağırladı. Türkiye'de de açılan festival, İstanbullular tarafından ilgiyle karşılandı. Tasarımcılar, senaristler ve yapımcılar tarafından tasarlanan festival, misafirlerini bugüne kadar görmedikleri bir dünyaya taşıdı. 50 bin metrekare alana kurulu festivalde 30'dan fazla tematik alan, 25 bin aydınlatma ve 3 kilometre ipeğin kullanıldığı özel gösterilerle ziyaretçiler farklı bir deneyim yaşadı. Lights & Dreams ormanda çocukları da unutmayarak ışık gösterileri ile festivali renklendirdi. Minik ziyaretçiler, çocuk alanında kendilerine ayrılan bölümde özel kurguların tadını çıkardı. "Çok keyifli gözüküyor"

Festivali ziyaret eden ziyaretçilerden Gamze Oymak, "Festivali reklamlarda gördük çok beğendik. Çocuklarda heyecanlandı. Çok keyifli gözüküyor. İçeriyi biraz daha dolaşacağız. Değişik bir yer. Hem ailemizle hem de arkadaşlarımızla birlikte geldik" dedi.

Türkiye'ye özel yeni ve özgün içerikleriyle giriş yapan festival Kasım ayı sonuna kadar ziyaretçilerini bekliyor. - İSTANBUL