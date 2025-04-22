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Türkiye, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni Hazırladı

Türkiye, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni Hazırladı
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye öncülüğünde hazırlanan 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin önemini vurgulayarak, tüm dünya çocuklarının haklarını koruma çağrısında bulundu.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, " Türkiye'nin öncülüğünde; alanında uzman hukukçular, psikologlar, hekimler, öğretmenler ve elbette çocuklarımızın katılımıyla, dünyada ilk kez Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi hazırlandı" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "23 Nisan'da önemli bir gündemimiz var. Çocuklarımızın haklarını korumamız gereken en önemli alanlardan biri dijital dünyadır. Dijital dünyanın faydaları kadar risklerini de yetişkinler olarak yönetmek zorundayız. Bu anlayışla, Türkiye'nin öncülüğünde; alanında uzman hukukçular, psikologlar, hekimler, öğretmenler ve elbette çocuklarımızın katılımıyla, dünyada ilk kez Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi hazırlandı. Bugün, tüm dünya çocuklarının üstün yararı için her yetişkini bu sözleşmeyi imzalamaya davet ediyorum" dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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