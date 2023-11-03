Türkiye'den 397 Bilim İnsanı Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Arasında

TÜRKİYE'den 397 bilim insanı, dallarında dünyanın en etkili bilim insanları arasında yüzde 1'lik dilime girmeyi başardı.

ABD ve Hollanda'dan bilim insanlarından oluşan bir ekibin, bilimsel makalelerin sayısı, atıf sayısı, yazar sırası gibi değişkenlerden oluşan kompozit indikator bilimsel etki endeksini kullanarak 20 ana bilim dalı ve 174 alt bilim dalında oluşturduğu 'en etkili bilim insanları listesi'ne, Türkiye'den 1040 bilim insanı girdi. PLOS Biology Dergisi'nde yayımlanan 'Dünyanın En Etkili 100 bin Bilim İnsanı' listesinde Türkiye'den 397 bilim insanı, dallarında yüzde 1'lik dilime girdi. Yüzde 1'lik dilimde 35 öğretim üyesi olan İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye'de ilk sırada yer aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi'ni, ilk yüzde 1'deki 19 bilim insanıyla Koç Üniversitesi, 17 bilim insanı ile de Orta Doğu Teknik Üniversitesi takip etti. 'Dünyanın en etkili ilk bilim insanlarında yüzde 1'lik dilime Türkiye'den en çok bilim insanı 82 kişiyle 'mühendislik' dalından girerken, 'etkinleştirici ve stratejik teknolojiler' 81, 'kimya' ise 58 bilim insanıyla üçüncü sırada yer aldı.

TÜRKİYE'DEN İLK 10 ÜNİVERSİTE

'Dünyanın En Etkili 100 bin Bilim İnsanı'nda ?İstanbul Teknik Üniversitesi'nden ilk yüzde 1'de 35, toplamda 67 bilim insanı, Koç Üniversitesi'nden ilk yüzde 1'de 19, toplamda 33 bilim insanı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden ilk yüzde 1'de 17, toplamda 42 bilim insanı, Hacettepe Üniversitesi'nden ilk yüzde 1'de 16, toplamda 39 bilim insanı, Fırat Üniversitesi'nden ilk yüzde 1'de 13, toplamda 32 bilim insanı, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden ilk yüzde 1'de 13, toplamda 19 bilim insanı, Erciyes Üniversitesi'nden ilk yüzde 1'de 12, toplamda 24 bilim insanı, Bilkent Üniversitesi'nden ilk yüzde 1'de 10, toplamda 29 bilim insanı, Gazi Üniversitesi'nden ilk yüzde 1'de 10, toplamda 29 bilim insanı, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden ilk yüzde 1'de 10, toplamda 24 bilim insanı yer aldı.