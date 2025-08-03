Türk Öğrenciler Uluslararası Olimpiyatlarda Başarı Elde Etti

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 36'ncı Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı, 55'inci Uluslararası Fizik Olimpiyatı ve 5'inci Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda ödül kazanan öğrencileri tebrik etti.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 36'ncı Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı, 55'inci Uluslararası Fizik Olimpiyatı ve 5'inci Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda aldıkları madalyalar ve mansiyon ödülleriyle Türkiye'yi gururlandıran gençleri yürekten kutladığını belirterek, "Gençlerimizin kararlılığı ve azmi bizim en büyük gücümüz. Onların her daim yanındayız" dedi.

Bakan Kacır'ın paylaştığı görsele göre; Filipinler'de düzenlenen, 78 ülkeden 296 öğrencinin yarıştığı 36'ncı Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı'nda Türk öğrenciler 2 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Fransa'da düzenlenen, 94 ülkeden 415 öğrencinin yarıştığı 55'inci Uluslararası Fizik Olimpiyatı'nda Türk öğrenciler 4 bronz madalya ve 1 mansiyon ödülü kazandı. Almanya'da düzenlenen, 60 ülkeden 227 öğrencinin yarıştığı 5'inci Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı'nda 3 gümüş ve 1 bronz madalya elde edildi.