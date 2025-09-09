Haberler

Türk Kızılay, Deprem Bölgesindeki Öğrencilere Eğitim Desteği Sağlıyor

Türk Kızılay, Deprem Bölgesindeki Öğrencilere Eğitim Desteği Sağlıyor
Türk Kızılay, deprem bölgesindeki 7 bini aşkın öğrenciye eğitim desteği veriyor. 'Eğitime Destek' kampanyası kapsamında, ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye kitleri ve burs programları ile yardımcı olmayı hedefliyor.

EĞİTİM yardımlarıyla bu yıl 117 bini aşkın öğrenciye ulaşan Türk Kızılay, deprem bölgesindeki yeni eğitim-öğretim yılına başlayan 7 bini aşkın öğrenciye eğitim desteği sağlıyor. Kızılay, 'Eğitime Destek' kampanyasıyla 6 ildeki öğrencilere, farklı içeriklerde hazırlanan kırtasiye kitleri ulaştırıyor.

Türk Kızılay, ihtiyaç sahibi öğrencilerin nitelikli eğitime erişimini desteklemek üzere burs programı, nakdi eğitim yardımları, kırtasiye ve eğitim materyali ve çevrim içi eğitim desteği olmak üzere çok yönlü programlar yürütüyor. Eğitim destek programlarıyla bu yıl 117 bini aşkın öğrenciye ulaşan Kızılay, yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte daha fazla öğrenciye ulaşmak için çalışıyor.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÖĞRENCİLERE EĞİTİM YARDIMI

6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgede okula başlama heyecanı yaşayan öğrencileri bu yıl da yalnız bırakmayan Kızılay, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Osmaniye ve Gaziantep olmak üzere 6 ilde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarına destek oldu. Defterler, kalem setleri, matematik araçları, boya kalemleri gibi farklı içeriklerde hazırlanan "Okul Başlangıç Kitleri", toplamda 7107 öğrenciye ulaştı.

BURS PROGRAMINDA DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER ÖNCELİKLİ

Üç yıldır sürdürülen burs programıyla binlerce gence düzenli destek sağlayan Kızılay, burs programında bu yıl özellikle depremzede gençlere öncelik verecek. Türk Kızılay 100. Yıl Kütüphaneleri'nde ders çalışarak üniversiteye hazırlanan gençler, kazandıkları bölümlerde Kızılay burslarıyla eğitim yolculuklarına devam edecek.

TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ İÇİN ÇAĞRI

Kızılay, 'Bir Çocuğun Eğitimi, Türkiye'nin Geleceği' sloganıyla başlattığı yeni kampanyasında herkesi bu iyilik yolculuğuna ortak olmaya davet ediyor. Tüm GSM operatörlerinden 2868'e "EĞİTİM" yazıp gönderilen her SMS, 20 TL'lik bir bağışla bir çocuğun hayatında yeni bir sayfa açıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
500
