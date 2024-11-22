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Türk Eğitim-Sen'in anketi: 'Öğretmenlerin yüzde 68'i daha iyi şartlar için mesleği bırakacağını söylüyor'

Türk Eğitim-Sen'in anketi: 'Öğretmenlerin yüzde 68'i daha iyi şartlar için mesleği bırakacağını söylüyor'
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Türk Eğitim Sen'in 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayımladığı anket sonuçlarına göre, öğretmenlerin yüzde 68,3'ü daha iyi şartlarda bir iş için öğretmenliği bırakabileceğini söylüyor.

Türk Eğitim Sen Genel Merkezi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "31 Ekim-10 Kasım 2024 tarihleri arasında çevrim içi olarak 81 ilde 4 bin 345 öğretmenle bir anket çalışması gerçekleştirdi. "Eğitim Çalışanlarının Gerçek Gündemi: 24 Kasım Öğretmenler Günü Memnuniyet, Beklenti ve Eğitimi Değerlendirme-2024" konulu anket, Türk Eğitim Sen'in internet sitesi ve 6 ayrı öğretmen ve memur sitesi üzerinden uyguladı.

YÜZDE 68'İ DAHA İYİ ŞARTLAR İÇİN ÖĞRETMENLİĞİ BIRAKABİLİR

Anket çalışması, öğretmenlerin eğitime ilişkin sorunlarını, geçim sıkıntılarını, müfredat ve mülakat eleştirilerini ortaya koydu. Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 68.3'ü daha iyi şartlarda bir iş olsa öğretmenliği bırakacağını söyledi.

Anket raporunda söz konusu veri, "Katılımcıların yüzde 68.3'ü daha iyi şartlarda bir iş olsa öğretmenliği bırakacaklarını, yüzde 31.7 si ise daha iyi şartlarda bir iş olsa öğretmenliği bırakmayacaklarını belirtmişlerdir" ifadeleri ile yer aldı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Eğitim
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