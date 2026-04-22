Türk Dünyasında Dil Birliği Balıkesir'de konuşuldu

Balıkesir Öğretmen Akademileri bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Türk Dünyası Akademisi, çok özel ve anlamlı bir söyleşiye imza attı. Türk Dünyasının da dil birliğini konunun uzmanı BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu dinleyicilere anlattı.

Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademilerinin düzenliği toplantıya Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu konuk oldu. "Diller birleşince gönüller birleşir" şiarıyla çıkılan bu yolda, Türk dünyasının ortak mirasını ve dilimizin birleştirici gücünü derinlemesine ele alındı.

Rektör Prof. Dr. Oğurlu, bilgi ve tecrübesiyle katılımcılara "Türk Dünyasında Dil Birliği" konusunu aktararak, dinleyicileri bilgilendirdi. Tarihin derinliklerinden süzülüp gelen kültürel bağların, kelimelerin gücüyle nasıl devasa bir köprüye dönüştüğüne hep birlikte tanıklık edildi.

Balıkesir Öğretmenevi Orkide Salonu'nda gerçekleştirilen programa; İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Çetin Keren, çok sayıda akademisyen ve gönlü Türk dünyası için atan öğretmenler katıldı. - BALIKESİR

