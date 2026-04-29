Tunceli'de akıl ve zeka oyunları il turnuvası düzenlendi

Tunceli'de ilk kez gerçekleştirilen ve iki gün süren akıl ve zeka oyunları il turnuvasına 163 öğrenci katılarak strateji ve mantık yürütme becerilerini sergiledi.

Tunceli'de, öğrencilerin bilişsel becerilerini geliştirmek ve sosyal etkileşimlerini artırmak amacıyla düzenlenen "Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası" sona erdi. Bölgede ve kentte ilk kez gerçekleştirilen organizasyon, geniş bir katılımla tamamlandı. Kapalı spor salonundan organize edilen ve il genelindeki okullardan toplam 163 öğrencinin katıldığı turnuva, iki gün boyunca devam etti. Farklı kategorilerde düzenlenen oyunlarda öğrenciler, strateji geliştirme ve problem çözme yeteneklerini sergileyerek dereceye girmek için ter döktü. Çeşitli akıl oyunları ve etkinliklerin eşlik ettiği organizasyonun son gününde final müsabakaları yapıldı. Kendi kategorilerinde başarı sağlayan ve dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Pentagon yarışmasında derece alan öğrencilerden Hasan Ali Yeşil, "Dün burada maç yaptık ve kazandım. Köy öğrencisiyim ve bugün de buraya ödül töreni için geldim. Çok mutluyum, gururluyum. Annem ve babam da benimle çok gurur duydular" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
