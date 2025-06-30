TÜBİTAK tersine beyin göçü için harekete geçti! 186 bin TL maaş verecekler

TÜBİTAK tersine beyin göçü için harekete geçti! 186 bin TL maaş verecekler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜBİTAK, yurtdışına yerleşen bilim insanlarını ülkeye geri kazandırmak için kritik bir adım attı. Program kapsamında araştırmacılara aylık 3980 euro (186 bin TL) maaş verilecek.

Türkiye, yurtdışına göç eden nitelikli bilim insanlarını geri kazanmak için yeni bir adım atıyor. TÜBİTAK, Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı (CoCirculation 3) ile hem Türk hem de yabancı araştırmacıların Türkiye'de akademik ve bilimsel çalışmalar yürütmesini teşvik etmeyi amaçlıyor. Üç yıl sürecek program kapsamında toplam 100 araştırmacıya kapsamlı mali destek sunulacak.

3 YIL BOYUNCA ÇAĞRILAR SÜRECEK

Program çerçevesinde her yıl bir çağrıya çıkılacak. İlk çağrı 1 Eylül 2025'te açılacak ve 1 Aralık 2025'te sona erecek. Bu çağrıda 33 araştırmacı desteklenecek. İkinci çağrı ise 3 Ağustos 2026 – 3 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak ve yine 33 araştırmacı programdan yararlanabilecek. Son çağrı 1 Temmuz 2027'de başlayacak, 1 Ekim 2027'de sona erecek ve bu kez 34 araştırmacıya fon sağlanacak.

3980 EURO MAAŞ

Program kapsamında araştırmacılara cazip maddi destekler sunulacak. Katılımcılar:

  • Aylık 3.980 avro maaş,
  • 600 avro aile desteği,
  • 1.000 avro araştırma, eğitim ve ağ kurma fonu,
  • 250 avro eğitim desteği,
  • 130 avro kurum hissesi (ev sahibi kuruma),
  • 50 avro seyahat desteği alacak.

HEDEF TÜRKİYE'YE DÖNÜŞÜ TEŞVİK ETMEK

TÜBİTAK'ın CoCirculation 3 programı, yurt dışında çalışan Türk araştırmacıların yanı sıra yabancı bilim insanlarını da Türkiye'de araştırma yapmaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Program, Avrupa Komisyonu'nun Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) COFUND desteğiyle hayata geçirilecek. Bu programın, tersine beyin göçünü hızlandırarak Türkiye'nin bilimsel altyapısını güçlendirmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Eğitim
CHP'nin kurultay davası bugün! 4 senaryo ortaya çıkıyor, Kılıçdaroğlu genel merkeze sokulmayacak

CHP'de kader günü! 4 senaryo ortaya çıkıyor
İzmir'deki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Alevlerin sardığı şehirdeki yıkımın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 2 mahkumun kalan cezaları kaldırıldı

Erdoğan imzaladı, 2 mahkumun kalan cezaları kaldırıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sürpriz misafir! Uçak pisti pas geçti

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sürpriz misafir! Uçak pisti pas geçti
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Günaydın, Bon joure , giyen morgen. Önce Koç , kaçır. Şimdide geri çağır. Biz komediler ülkesiyiz. Giden , kovulan neden geri gelsin ?

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıclass tedarik:

bukadar beceriksiz bir devlet yönetimi olamaz adaletsiz hukuksuz bir ülke kurdunuz isyan eden profesörlere giden gider kapı orda dediler şimdi kazançlarının 8 katını teklif ediyorlar bir taraftan da adaleti ve hukuğu yerle bir etmeye devam ediyorlar liseleri imam hatipe çevirdiler imam hatipten tıp fakültesine direk geçiş yaptırdılar ne oldu şimdi atadığınız doktorlar katliam yaptı ülkede hala akılları başlarına gelmiyor ama amaç devlet kurmak değil parçalamaksa çok doğru yoldalar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılmaz Tunç: İzmir Buca'daki orman yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı

Yılmaz Tunç açıkladı! Orman yangınına neden olan kişi yakalandı
Davinson Sanchez'den Jhon Duran'a Fenerbahçe mesajı

Davinson Sanchez'den Jhon Duran'a mesaj: Fenerbahçe'ye...
İsrail, 19 evi içindeki insanlarla birlikte yıktı! 43 kişi hayatını kaybetti

İsrail 19 evi içindeki insanlarla birlikte yıktı
İngiltere ve İsrail arasında slogan krizi! Bakandan sert yanıt

İngiltere ve İsrail arasında 'festivalde slogan' krizi
Yavaş'tan 'Kılıçdaroğlu ile bir daha görüşmem' dediği iddiasına yalanlama

Mansur Yavaş'ı kızdıran iddia: Böyle bir sözüm yok
Pakistan'da şiddetli yağışlar can aldı: 38 ölü

Şiddetli yağışlar can aldı: 38 ölü
İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu

İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu
Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.