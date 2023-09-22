TÜBİTAK, Orman Okulu Yaklaşımı ve Doğada Öğretim Modelleri Kursu Projesini 5. kez destekledi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından başlatılan 'Orman Okulu Yaklaşımı ve Doğada Öğretim Modelleri Kursu' projesi, TÜBİTAK tarafından 5. kez desteklendi. Proje kapsamında Türkiye'nin farklı şehirlerinden lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve araştırmacılardan oluşan 20 kişiye eğitim verilecek. Başvurular için Doç. Dr. Öğretim Üyesi Yasin Ünal tarafından duyuru yapıldı.