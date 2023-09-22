TÜBİTAK, Orman Okulu Yaklaşımı ve Doğada Öğretim Modelleri Kursu Projesini 5. kez destekledi
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından başlatılan 'Orman Okulu Yaklaşımı ve Doğada Öğretim Modelleri Kursu' projesi, TÜBİTAK tarafından 5. kez desteklendi. Proje kapsamında Türkiye'nin farklı şehirlerinden lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve araştırmacılardan oluşan 20 kişiye eğitim verilecek. Başvurular için Doç. Dr. Öğretim Üyesi Yasin Ünal tarafından duyuru yapıldı.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesince başlatılan "Orman Okulu Yaklaşımı ve Doğada Öğretim Modelleri Kursu" projesi TÜBİTAK tarafından 5'inci kez desteklendi.
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Programı tarafından desteklenen Orman Fakültesi akademisyenlerinin hazırladığı projede Türkiye'nin farklı şehirlerinden lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve araştırmacılardan oluşan 20 kişiye eğitim verilecek.
Eğitmenlerden Doç. Dr. Öğretim Üyesi Yasin Ünal, proje için başvuruları beklediklerini belirtti.