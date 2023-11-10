TSE Karadeniz Bölge Koordinatörü Öğrencilere Konferans Verdi

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Karadeniz Bölge Koordinatörü Erol Kaygı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencilerine mühendislik alanında standardizasyon, kalite ve proses kontrol faaliyetlerinin önemini anlattığı bir konferans verdi. Konferansa üniversite yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Karadeniz Bölge Koordinatörü Erol Kaygı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencilerine konferans verdi.

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen, "Mühendislik Alanında Standard, Standardizasyon, Kalite ve Proses Kontrol Faaliyetlerinin Önemi" konferansında Kaygı, TSE'nin faaliyet alanları hakkında mühendislik öğrencilerini detaylı olarak bilgilendirdi.

Kalite yönetim sistemlerine de değinen Kaygı, bu alandaki başarının kurumlar için önemli bir aşama olduğunu kaydetti.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Kaygı, TSE'nin staj programı hakkında bilgi verdi.

Konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Alışır, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Topcu, dekan yardımcıları, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.