Trakya Üniversitesi'nde öğrencilere bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

EDİRNE'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi'nde öğrencilere, bağımlılıkla mücadele konusunda eğitim verildi.

Türkiye genelinde bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, Trakya Üniversitesi'nde Fen Fakültesi öğrencilerine, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince eğitim verildi. Fakültenin Fizik-Kimya bölümü eğitim binasında gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere narkotik suçlarla mücadelenin önemi, madde bağımlılığı etkileri, narkotik maddeler, uyuşturucu satılan yerler ile kullanılan mekanlar, uyuşturucu suçlarında yasal durum, UYUMA uygulaması ile madde kullanımı ve bağımlılığı ile mücadele merkezleri hakkında bilgiler verildi.

Etkinlikle ilgili konuşan Trakya Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Türker Tüküç, madde bağımlılığıyla mücadeleyle ilgili üniversitede tüm öğrencilere ulaşmaya çalıştıklarını belirtti. Tüküç, Edirne Emniyet Müdürlüğüyle rektörlük olarak bir işbirliği içerisinde çeşitli akademik birimlerimizde öğrencilerimize personelimize erişerek bu durumu anlatıyoruz. Bu konuda emniyet yetkilisi öğrencilerle karşılıklı etkileşimli, interaktif bir eğitim veriyorlar ve bizler de bu işe dahil olmaya çalışıyoruz. Bu projenin küçük bir kısmı narkotik kısmı ama biz aynı zaman kumar bağımlılığı, alkol bağımlılığı, tütün bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı gibi her türlü bağımlılıkla mücadelede de çocuklarımızı, öğrencilerimizi bilgilendirerek, SMS'lerle, maillerle ya da görsel afişlerle ve yine etkinliklerle o ayaklarını da yine yürütmeye devam ediyoruz dedi.(DHA)