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Trafik polisinden motorlu kuryelere güvenli sürüş eğitimi

Trafik polisinden motorlu kuryelere güvenli sürüş eğitimi
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Kocaeli’de trafik polisi tarafından 258 motorlu kuryeye güvenli motosiklet sürüşü eğitimi verildi.

Kocaeli'de trafik polisi tarafından 258 motorlu kuryeye güvenli motosiklet sürüşü eğitimi verildi. Eğitimde kask ve eldiven gibi koruyucu ekipmanların kullanımı, trafik kuralları ve tehlikeli sürüşe karşı dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı.

2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından kentte faaliyet gösteren motorlu kurye çalışanlarına yönelik eğitim gerçekleştirildi. Eğitime 258 motorlu kurye katıldı. Eğitimde motorlu kurye sürücülerine motosiklet kullanırken uyulması gereken trafik kuralları anlatıldı. Kask, eldiven ve diğer koruyucu ekipmanların kullanılmasının önemi üzerinde duruldu. Programda ayrıca motosiklet sürücülerinin karıştığı trafik kazaları, emniyet şeridi ihlalleri ve seyir sırasında araçların arasından trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde motosiklet kullanımı hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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