Trafik Polis Eğitim Merkezi personeline yapay zekâ eğitimi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünde, Trafik Başkanlığı ve Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görev yapan personele yönelik "Yapay Zeka ile Eğitim İçeriği Üretimi ve Düzenlenmesi" eğitimi düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi AÖF Dekanı Prof. Dr. Aras Bozkurt tarafından hazırlanan içerik doğrultusunda eğitimleri Anadolu Üniversitesi AÖF öğretim elemanı Arş. Gör. N. Selin Çöpgeven gerçekleştirdi. Program kapsamında katılımcılara yapay zeka okuryazarlığı, yapay zekanın günlük yaşamda ve kurumsal süreçlerde kullanım alanları ile eğitsel içeriklerin üretim sürecinde yapay zeka araçlarından nasıl yararlanılabileceği aktarıldı.

İki gün süren eğitimde, yapay zeka teknolojilerinin sunduğu imkanlar güncel örnekler üzerinden ele alınırken; doğru, güvenilir ve etik kullanımın önemi de vurgulandı. Katılımcılar, yapay zeka destekli içerik geliştirme süreçleri, öğrenme materyallerinin hazırlanması ve eğitim ortamlarında verimliliği artırmaya yönelik uygulamalar hakkında bilgi edindi.

Anadolu Üniversitesi'nin dijital dönüşüm, yaşam boyu öğrenme ve yenilikçi eğitim yaklaşımlarına yönelik bilgi birikiminin paylaşıldığı eğitim, kurumlar arası iş birliğine katkı sunan verimli bir program olarak tamamlandı. - ESKİŞEHİR

