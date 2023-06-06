Trabzon Üniversitesi'nde İstiklal Marşı işaret diliyle okundu

Trabzon Üniversitesi'nde mezuniyet töreninde Fatih Eğitim Fakültesi'nin son mezunları için düzenlenen törende, özel eğitim bölümü mezunları da dahil olmak üzere 91 öğretmen adayı işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu. Tören, dereceye giren öğrencilere plaket verilmesi ve kep atılması ile tamamlandı.

Trabzon Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde İstiklal Marşı işaret diliyle okundu.

Trabzon Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Fatih Eğitim Fakültesi'nin son mezunları ile eğitim camiasına genç öğretmenler kazandırıldı.

Aralarında Özel Eğitim Bölümü mezunlarının da bulunduğu 91 öğretmen adayı için Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Salona, ellerinde Türk bayrakları ile giren mezunlar, saygı duruşunun ardından işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu.

Özel eğitim alması gereken çocukların eğitimini üstlenecek öğretmenlerin bu davranışı, salondakileri duygulandırdı.

Tören, dereceye giren öğrencilere Fatih Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Güven ile Prof. Dr. Orhan Çakıroğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Ebru Ünay'ın plaket vermesi ve kep atılması ile tamamlandı.