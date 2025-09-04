Trabzon'da 18 İlçede 18 Şehit İçin Kütüphane Projesi

İSTANBUL Trabzonlular Federasyonu Başkanı İsmail Turgut Öksüz ve ekibi, Trabzon'un 18 ilçesinde hayata geçirilen '18 İlçe, 18 Şehit, 18 Kütüphane' projesiyle şehitlerin isimlerini kütüphanelerde yaşatmayı hedefliyor. İsmail Turgut Öksüz, konuya ilişkin, " Trabzon'un 18 ilçesinde 18 kütüphane yapıp 18 şehidimizin ismini vermek, o isimleri yaşatmak için projemizi başlattık ve devam ettiriyoruz. Herkesin gönlüne dokunmak için mücadele vereceğim" dedi.

İstanbul Trabzonlular Federasyonu, Trabzon'un 18 ilçesinde hayata geçirdiği '18 İlçe, 18 Şehit, 18 Kütüphane' projesiyle şehitlerin isimlerini yaşatacak. Federasyon Başkanı İsmail Turgut Öksüz'ün öncülüğünde yürütülen projeyle, her ilçede modern bir kütüphane inşa edilecek. Çocuk ve gençlerin bilgiyle buluşacağı yeni yaşam alanları olarak tasarlanan kütüphanelere, Trabzonlu şehitlerin isimleri verilecek. Şehitlerin hatıralarının yaşatılmasının hedeflendiği projenin açılış töreni ise 18 Eylül'de, 18 ilçede eş zamanlı olarak yapılacak.

'EĞİTİME KATKIDA BULUNMAK İSTEDİK'

İsmail Turgut Öksüz, projeyi anlatarak, " Trabzon'a gelerek, buradaki insanlara İstanbul'daki hemşehrilerimizin gücünü hissettirmek istedik. Trabzon'un hiçbir ilçesini ayırmadan 18 ilçede de nasıl bir proje yürütebiliriz diye düşündük. Bunun da eğitime destek vermemizle olabileceğini düşündük. Trabzon'daki eğitim oranına katkıda bulunmak istedik. Daha önce Doğu Anadolu'da ve Güney Doğu Anadolu'da 68 kütüphane inşa ettik. Üniversiteli Trabzonsporlular Birliği kurmuştuk. O gençlerle birlikte bu projeleri yapıyorduk. Sonra kendi memleketimde bu projeyi yapmayı planladım" ifadelerini kullandı.

18 şehidin adının kütüphanelerde yaşayacağını ifade eden Öksüz, " Trabzon'un 18 ilçesinde 18 kütüphane yapıp 18 şehidimizin ismini vermek, o isimleri yaşatmak için projemizi başlattık ve devam ettiriyoruz. Herkesin gönlüne dokunmak için mücadele vereceğim. Amacım, yaşamış olduğum gençliği Trabzonlu bir kardeşimizin yaşamamasıdır. Bir hedef için buradayız. Gümüşhane, Tokat, Erzurum, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Van ve Muş illerinin her tarafında Trabzon'un sesi var. Trabzon mührünü oralara getirdik. Trabzon halkının bilmesini istiyorum. 18 Eylül'de Trabzon Meydanı'nda saat 18.00'de 18 şehidimizin ismini vereceğimiz kütüphanelerimizin açılışına herkesi davet ediyorum" dedi.

'OKULLAR İÇİN VAZGEÇİLMEZ'

Proje kapsamında olan İskender Paşa Ortaokulu'nun müdürü İbrahim Kalyoncu, okullardaki kütüphanelerin önemine değinerek, "Okula ilk geldiğimde kütüphane ihtiyacı olduğunu hissetmiştim. İstanbul Trabzonlular Federasyonu'nun böyle bir projesinin olduğunu ve okulumuzun bu projeye dahil olduğunu duyunca da çok mutlu oldum. Hemen başlayacağına ihtimal vermemiştim ama İsmail Bey'in buradaki çalışmalara bizzat katıldığını görünce daha da mutlu oldum. Projeyi gönülden destekliyorum. Kütüphaneler, okullar için vazgeçilmez mekanlardır" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Efnan DEMİREREN/TRABZON,