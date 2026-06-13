Haberler

Trabzon'da LGS heyecanı

Trabzon'da LGS heyecanı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenen LGS kapsamında Trabzon'da binlerce öğrenci sabah erken saatlerde sınav merkezlerine akın etti. Veliler okul bahçelerinde heyecanla beklerken, öğrenciler geleceklerini şekillendirecek sınavda ter döktü.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınav için Trabzon'da binlerce öğrenci sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Geleceklerini şekillendirecek önemli sınavlardan biri olan LGS'de öğrenciler sınıflarda ter dökerken, veliler ise okul bahçeleri ve çevresinde heyecanla bekledi.

Kent genelindeki sınav merkezlerinde yoğunluk sabah saatlerinden itibaren başladı. Kimlik ve sınav giriş belgeleriyle okullara gelen öğrenciler, görevlilerin kontrollerinin ardından sınav salonlarına alındı. Sınav öncesinde bazı öğrencilerin heyecanlı olduğu görülürken, aileler çocuklarına başarı dileklerinde bulundu.

Sınavın başlamasıyla birlikte öğrenciler soruları yanıtlamak için sınıflarda ter dökerken, veliler okul bahçeleri ve çevresindeki gölgelik alanlarda beklemeyi tercih etti. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek

Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek
CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi

CHP’de tüm dengeler değişebilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu oğullarının mezuniyetinde bir araya geldi

Eski eşlerden yıllar sonra yan yana ilk poz: Mezuniyet buluşturdu
Film değil gerçek! Kaybolan 71 kız öğrenci tünelde bulundu

Film değil gerçek! Kaybolan 71 kızın bulunduğu yer hayrete düşürdü
Shakira'yı görünce kendini tutamadı! Canlı yayını bırakıp yanına koştu

Karşıdan gelen ismi görünce canlı yayını bırakıp koşmaya başladı
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem

Ronaldo'yu görünce gözyaşlarına boğuldu

Bir anda boynuna sarılıp ağlamaya başladı
Yurtta kan donduran görüntüler! Küçücük çocuğu tekme tokat dövdü

Yurtta kan donduran görüntüler! Küçük çocuğun kabusu dakikalarca sürdü
Strateji savaşı! Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor

Strateji savaşı! Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor