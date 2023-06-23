Tosya Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi İrem Kuzbunar LGS'de Türkiye birincisi oldu

LGS kapsamındaki merkezi sınavda Türkiye birincisi olan Tosya Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi İrem Kuzbunar, çalışkanlığı ve azmiyle başarısını elde ettiğini söyledi. Kuzbunar'ın babası da kızının başarısıyla gurur duyduklarını belirtti.

LİSELERE Giriş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavda Türkiye birincisi olan Tosya Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi İrem Kuzbunar (14), "Devamlı bir çalışmam yoktu; ama hem Lgs'nin bilincindeydim hem de altyapım vardı. Bunun üzerine katarak ve çalışarak başardım" dedi.

Lgs kapsamındaki merkezi sınava katılan 562 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Kastamonu'daki Tosya Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi İrem Kuzbunar, Türkiye birincileri arasında yer aldı. Kuzbunar, "Bugün açıklanan LGS sonuçlarında, tam puan alarak Türkiye birincisi olduğumu öğrendim. Bana destek veren öğretmenlerime ve aileme teşekkür ederim. Devamlı bir çalışmam yoktu; ama hem LGS'nin bilincindeydim hem de altyapım vardı. O yüzden bunun üzerine katarak ve çalışarak başardım" dedi. Babası Hüseyin Kuzbunar ise kızının başarısıyla gurur duyduklarını belirterek, "İrem, çalışkanlığı ve azmiyle hepimizi gururlandırdı. Bu başarı, onun emeklerinin karşılığıdır" açıklamasında bulundu.