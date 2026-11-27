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Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Ben Okuyorum, Tomarza Okuyor' projesi kapsamında ilçe genelinde kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinliğe; öğrenciler, öğretmenler, okul yönetimi ve veliler yoğun katılım sağladı. Etkinlik süresince ilçe genelindeki okullarda elektronik cihazlar kapatılarak kitap okumaya zaman ayrıldı. Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt; etkinliğin temel amacının toplumda okuma alışkanlığını ve kitap okuma kültürünü yaygınlaştırmak olduğunu belirterek katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Kurt, projenin benzer etkinliklerle sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı