Tokat'ta YKS öncesi kimlik telaşı

TOKAT'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi kimliklerini bulamayan adaylar, nüfus müdürlüğü ve fotoğrafçılara koşturup yeni kimlik çıkarma telaşı yaşadı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğu YKS'nin ilk oturumu, Temel Yeterlilik Testi (TYT) için Tokat'ta öğrenciler heyecan yaşadı. Son anda kimlik kartlarını bulamayan bazı öğrenciler ise sabahın erken saatlerinde fotoğrafçılara koşup vesikalık fotoğraf çektirdi, ardından da nüfus müdürlüğüne gidip yeni kimlik kartı talep etti. Geçici kimlik belgeleriyle sınava girecekleri okula koşturan öğrenciler, kapılan kapanmadan içeri girebildi.