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TOGÜ öğrencileri Şehir ve Kültür dersi kapsamında Yağıbasan Medresesi'ni gezdi

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TOGÜ öğrencileri Şehir ve Kültür dersi kapsamında Yağıbasan Medresesi'ni gezdi
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TOGÜ öğrencileri, Şehir ve Kültür dersi kapsamında Yağıbasan Medresesi ile Tokat Şehir Müzesi'ni ziyaret etti. Öğrenciler medresenin mimarisini inceledi, müzede kentin geçmişine ve geleneklerine ilişkin eserleri gördü; ders bilgilerinin yerinde pekiştirilmesi hedeflendi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencileri, seçmeli Şehir ve Kültür dersi kapsamında Yağıbasan Medresesi ile Tokat Şehir Müzesi'ni ziyaret etti.

Tokat'ın tarihi ve kültürel mirasını tanımak amacıyla düzenlenen gezide TOGÜ'lü öğrenciler, Yağıbasan Medresesi'nin mimarisini inceledi. Tokat Şehir Müzesi'nde ise kentin geçmişine, geleneklerine ve gündelik yaşamına ilişkin eserleri gördü. Geziyle öğrencilerin derste edindikleri bilgileri yerinde gözlemle pekiştirmeleri ve kültürel mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılması konusunda farkındalık kazanmaları hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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