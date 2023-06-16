TOBB, Biga'da yeni bir anaokulu yaptırıyor

TOBB tarafından Biga ilçesinde yaptırılacak 6 derslikli anaokulunun temeli düzenlenen törenle atıldı. Biga Ticaret ve Sanayi Odası ile Biga Ticaret Borsası'nın girişimleri sonucunda TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği Şirintepe Mahallesi'nde yaptırılacak anaokulu için temel atma töreni düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Biga ilçesinde yaptırılacak anaokulunun temeli düzenlenen törenle atıldı.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası ile Biga Ticaret Borsası'nın girişimleri sonucunda TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği Şirintepe Mahallesi'nde yaptırılacak 6 derslikli anaokulu için temel atma töreni düzenlendi.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, törende yaptığı açıklamada, Biga'ya yeni bir okul kazandırılmasında büyük pay sahibi olan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ettiklerini söyledi.

Bu okulun, Biga için önemli bir eğitim yatırımına vesile olacağını dile getiren Doğan, "Eğitime yatırımı geleceğe yapılan en büyük yatırım olarak gören TOBB ve Oda-Borsalar olarak ülkemizin geleceği ve çocuklarımızın eğitimi için elimizi taşın altına koymaya devam ediyoruz. Bölgemize hayırlı olsun." dedi.

Konuşmaların ardından okulun temeli atıldı.

Törene, Biga Kaymakamı Erdin Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Melih Akyıl, Biga Ticaret Borsası Başkanı Bülent Baş ile oda ve borsa meclis üyeleri katıldı.