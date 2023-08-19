TİKAV, Bireysel Gelişim Programı mezunlarını verdi

Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV), Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik Bireysel Gelişim Programı (BGP) kapsamında mezuniyet töreni düzenledi. Törende mezunlara sertifikaları takdim edildi.

Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın (TİKAV) kurulduğu 1999'dan bu yana eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla Doğu ile Güneydoğu bölgelerinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik uyguladığı Bireysel Gelişim Programı (BGP) yeni mezunlarını verdi.

TİKAV'dan yapılan açıklamaya göre, TİKAV'ın kurulduğu 1999'dan bu yana uygulanan BGP kapsamında İstanbul Zeytinburnu Novotel'de gerçekleştirilen mezuniyet töreniyle Elazığ Fırat Üniversitesi'nde öğrenim gören 21 öğrenci mezuniyet sertifikalarını aldı.

Törene TİKAV Onursal Başkanı ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Turgut, TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp ve Sultan Yılmaz'ın yanı sıra eğitmenler ve programa destek veren gönüllü mentorlar katıldı.

Törende, Elazığ Fırat Üniversitesi'nden mezun olan bursiyerlere TİKAV Bireysel Gelişim Programı Başarı Belgesi, Uluslararası Gençlik Ödülü Altın Sertifikası ve The Sandwich Method İngilizce Sertifikaları takdim edildi.

"Bu programı devam ettirmenin gururunu taşıyoruz"

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen TİKAV Onursal Başkanı ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, TİKAV'ın kurulmasının üzerinden 25 yıl geçtiğine dikkati çekerek, "Kadın, genç ve çocuklar için hayata geçirilen programlar için bütün emekçi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vakfı gerçekten çok güzel noktalara getirdiler. 25 senedir hiç durmaksızın, hiç aralıksız bu programı devam ettirmenin gururunu taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

TİKAV'ın BGP'den mezun olan gençlerin büyük bir ailenin parçası olduğunu belirten Akın, bu programdan mezun ettikleri gençlerden hala mesajlar aldığını aktardı.

Akın, 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrasında bölgeye yönelik yardım faaliyetlerini farklı kollardan devam ettirmeye çalıştıklarını belirterek, "Çok talihsiz bir dönem yaşadık. Deprem hepimizi derinden yaraladı. Unutamıyoruz ama önümüze bakmak zorundayız. Bu arada elimizden gelen her şeyi yapacağız tabii ki. Biz de TİKAV olarak karınca kararınca, deprem bölgesinden 3 bin öğrencimize mezuniyetlerine kadar yardım olmaya çalışıyoruz. İnşallah ülkemiz bir daha böyle karanlık günlerle karşılaşmaz." değerlendirmelerinde bulundu.

1999'dan bu yana uygulanan program

BGP'nin ilk olarak 1999'da Elazığ Fırat Üniversitesi öğrencilerinin katılımına açıldığı, 2003'te Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde, 2006'da ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitelerinde uygulanmaya başlandığı belirtildi.

2009'da, eğitim kaynaklarına ulaşmada fırsat eşitliği yaratma hedefini benimseyen TİKAV, bu amaç doğrultusunda Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde 10 yılını doldurmuş üniversitelere yöneldi ve Elazığ Fırat Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Şanlıurfa Harran Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Erzurum Atatürk Üniversitelerinde projeyi uygulamaya başladı.

BGP, 2010'dan bu yana Fırat Üniversitesi öğrencilerine uygulanıyor.

TİKAV'ın burs programı BGP hakkında

TİKAV, 1999'dan bu yana toplumsal ve ekonomik nedenlerle eğitim, kültür ve kişisel gelişim olanaklarına ulaşmada zorluk çeken Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine fırsat eşitliği sağlayabilmek amacıyla BGP'yi uyguluyor. Program, öğrencileri çeşitli yaşam becerileri ile donatarak, onları üniversite sonrası çalışma hayatına ve sosyal hayata hazırlamayı amaçlıyor.

Programı tamamlayan TİKAV bursiyerleri arasında dünyanın çok uluslu şirketlerinde yöneticiler, Türkiye'nin ve dünyanın sayılı üniversitelerinde öğretim görevlileri ve kendi alanında başarılı girişimciler yer alıyor.

Üniversite birinci sınıftan başlayarak 4. sınıfın sonuna kadar bursiyer öğrenciler; 30'un üzerinde kişisel gelişim eğitimleri, yabancı dil ve bilgisayar eğitimleri, kültür-sanat ve toplum hizmeti programları, ulusal ve uluslararası projeler, söyleşiler ve mesleki programlara katılarak bilgi ve becerilerini zenginleştiriyor.

Üniversitelilere sağlanan eğitimlerden bazıları diksiyon, protokol ve nezaket kuralları, öz bakım ve diş sağlığı, yaratıcı drama, duygusal zeka, iş hayatına hazırlık eğitimi olarak öne çıkıyor.

Eğitimdeki öğrencilere profesyonel hayatın kapılarını aralamak ve iş dünyasında sosyal sorumluluk bilincini yaymayı amaçlayan TİKAV Kariyer Atölyesi Menti-Mentor Programı da uygulanıyor. Programda Akfen Holding ve iştirak şirketlerinde çalışanlar, eğitim gören öğrencilere tecrübelerini bire bir aktarıp, eğitim dönemleri boyunca mentorluklarını üstleniyor.

Her iki yılda bir Elazığ Fırat Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin kabul edildiği BGP'ye şimdiye kadar 337 bursiyer katıldı. Bunların 211'i programı tamamlarken, 12 bursiyerin eğitim faaliyetleri devam ediyor.