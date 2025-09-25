Tepki çeken atama! Okul önünde toplanan öğrenciler 'Tacizci istemiyoruz' sloganı attı

İstanbul Bahçelievler Halil Bekmezci Anadolu Lisesi öğrencileri, daha önce hakkında fiziksel şiddet ve taciz iddiaları bulunan öğretmen E.Ç.'nin yeniden derslere girmesi üzerine okul bahçesinde protesto düzenledi.

"OKULDA TACİZCİ İSTEMİYORUZ"

Öğrenciler, okul bahçesinde ve çevresinde bir araya gelerek "Okulda tacizci istemiyoruz" sloganları attı. Öğrenciler hem okul yönetimini hem de Milli Eğitim Bakanlığı'nı göreve çağırdı.

GEÇMİŞTEKİ İDDİALAR

Bahsi geçen öğretmen, Nisan 2025'te Küçükçekmece Gazi Anadolu Lisesi'nde bir eyleme katılan öğrenciyi darp ettiği iddiasıyla gündeme gelmiş, olay sonrası açığa alınmıştı. Ayrıca, sosyal medya hesaplarından öğrencilerine yönelik cinsiyetçi ve taciz içerikli ifadeler kullandığı öne sürülmüş, bu paylaşımlar kamuoyunda büyük tepki çekmişti.