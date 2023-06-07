Tepebaşı Belediyesi Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde Yaz Programları Başladı

Tepebaşı Belediyesi Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimini destekleyen yaz programları başladı. Programlar Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Rehberlik gibi alanlarda öğrencilere eğitim desteği veriyor. Kayıtlar ücretsiz olarak yapılabiliyor.

Tepebaşı Belediyesi Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi'ndeki yaz programları için kayıtlar başladı. Merkezde, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimini destekleyen programlar yer alıyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen eğitim ve etkinlikler ile çocukların gelişimine önemli katkılar sunacak Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi için kayıtlar başladı. Bahçelievler Mahallesi'nde hizmet veren Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi'nde uzman eğitmenler tarafından 4,5,6,7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik akademik ve sosyal gelişimi destekleyici programlar düzenleniyor. Bu kapsamda merkezde, yaz programları Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Rehberlik gibi alanlarda öğrencilere eğitim desteği verilecek.

Ücretsiz olarak düzenlenecek programlara kayıt olmak isteyenler kayıt formuna, duyuru görselinde yer alan QR kod ile ulaşabilecek. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Kontenjanların dolmasının ardından kayıtlar sona erecektir. Eğitim başlangıç tarihi kayıtlar sona erdikten sonra ilan edilecektir" denildi.

Öte yandan programlar hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 320 27 42 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.