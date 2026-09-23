TENMAK lisans başarı bursunda 500 öğrenci aylık 13 bin 750 lira almaya hak kazandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından lisans öğrencilerine yönelik başlatılan başarı bursu kapsamında 30 lisans programında 500 öğrenci burs almaya hak kazandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından lisans öğrencilerine yönelik başlatılan başarı bursunda başvurular sona erdi. Kriterleri karşılayan 20 bin 632 başvuru kabul edildi. Elektronik sistem üzerinden otomatik yapılan sıralama sonucunda aralarında Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) birincisinin de bulunduğu toplam 500 öğrenci burs almaya hak kazandı. 30 farklı lisans programında yer alan bursiyerlere aylık 13 bin 750 lira ödenecek.

TENMAK bursları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK), temmuzda Araştırma Burs Programlarını başlattı. Başarı ve araştırma olmak üzere iki kategoriden oluşan TENMAK Araştırma Burs Programları, üniversitenin ilk yılından itibaren yetkin, üretken ve uluslararası standartlarda araştırma yapabilen gençleri desteklemeyi amaçlıyor. Burs programlarının ilk çağrısı olan TENMAK yurt içi lisans başarı bursuna başvurular, 1 Eylül'de 'burs.tenmak.gov.tr' üzerinden alınmaya başlandı. Bazı üniversitelerin YKS kayıt işlemleri nedeniyle 15 Eylül'de sona ermesi planlanan başvurular 21 Eylül'e uzatıldı.

İlk 100 bin şartı

Bu ilk çağrıya 2025 veya 2026 YKS'de ilk 100 bine giren öğrenciler başvuru yapabildi. Birinci sınıfı tamamlayarak ikinci sınıfa geçen adayların genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2,50/4,00 veya 65/100 olması şartı arandı. Enerji, nükleer teknoloji, maden, yapay zeka, yazılım, malzeme ve benzeri stratejik alanlara yoğunlaşan çağrıda tüm kriterleri karışlayan 20 bin 632 adayın başvurusu esas alındı. Türkiye'nin 81 ilinden yapılan başvuruların yüzde 82'si devlet üniversitelerinden, yüzde 18'i vakıf üniversitelerinden geldi.

YKS birincisi de başvurdu

Başvurular, akademik başarı düzeyi açısından dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Başvuru havuzunda YKS Türkiye birincisinin yanı sıra 9 aday YKS sıralamasında ilk 10'da, 87 aday ilk 100'de, 700 aday da ilk binde yer aldı. Başvurular, çağrı metninde ve programın uygulama esaslarında belirtilen kriterler doğrultusunda elektronik sistem üzerinden otomatik olarak sıralandı. Program kapsamında 30 lisans branşından toplam 500 öğrenci burs almaya hak kazandı.

Programa kabul edilen öğrencilere aylık 13 bin 750 liralık burs verilecek. Ayrıca eğitim gördükleri alanlar ve kariyer hedefleri dikkate alınarak mentörlerle çalışmaları sağlanacak. Bursiyerlerin araştırma ekosistemiyle buluşturulması, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve TENMAK'ın çalışma alanlarıyla erken dönemde tanıştırılması da amaçlanıyor.

"Nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye yönelik desteklerimiz devam edecek"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaklaşık 70 bin öğrencinin burs imkanını araştırmak için sisteme girdiğini, şartları sağlayan 20 binin üzerinde başvurunun kabul edildiğini söyledi. Beklentilerin üzerinde gelen rekor başvurunun kendilerini sevindirdiğini ifade eden Bakan Bayraktar, "Nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye yönelik desteklerimiz devam edecek. Şubat ayında kapsamı genişleterek yeni bir çağrıya çıkacağız. Hem yeni lisans bölümleri ekleyecek hem de üniversitelerin 3'üncü ve 4'üncü sınıflarında öğrenim gören öğrencileri de kapsama alanımıza alacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı