Haberler

Tekirdağ Valiliği Duyurdu: Sınav saatlerinde gürültülü faaliyetlere yasak

Tekirdağ Valiliği Duyurdu: Sınav saatlerinde gürültülü faaliyetlere yasak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Valiliği, LGS merkezi sınavı öncesinde trafik, ulaşım ve güvenlik tedbirlerinin alındığını, sınav çevresinde gürültüye izin verilmeyeceğini duyurdu.

Tekirdağ Valiliği, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınav öncesinde öğrenci ve velilere yönelik önemli bir duyuru yayımladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, sınavın sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirilebilmesi amacıyla il genelinde gerekli tüm trafik, ulaşım ve güvenlik tedbirlerinin alındığı bildirildi.

Açıklamada, sınav günü sınav merkezlerinin bulunduğu bölgelerde oluşabilecek trafik yoğunluğu, araç parkı kaynaklı sorunlar ve ulaşım aksaklıklarının önüne geçmek için ilgili kurumların koordinasyon içerisinde görev yapacağı belirtildi. Özellikle sınav giriş ve çıkış saatlerinde okul çevrelerinde yaşanabilecek yoğunluğun azaltılması amacıyla gerekli yönlendirme ve denetimlerin gerçekleştirileceği ifade edildi.

Valilik, öğrencilerin dikkatini dağıtabilecek her türlü gürültü unsuruna karşı da önlem alınacağını duyurdu. Bu kapsamda sınav binalarının çevresinde sınav saatleri boyunca inşaat faaliyetleri, kazı çalışmaları, yüksek sesli iş makineleri kullanımı, anonslar, etkinlikler ve benzeri gürültü oluşturabilecek faaliyetlere izin verilmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, adayların sınav saatlerine ilişkin kurallara da dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı. Sınav başladıktan sonraki ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrencilerin sınava alınacağı, ancak sınavın başlamasından itibaren 15 dakikayı aşan gecikmelerde adayların sınav binalarına giriş yapamayacağı hatırlatıldı.

Güvenlik tedbirleri kapsamında sınavların yapılacağı okul bahçelerine görevli personel ve sınava girecek öğrenciler dışında kimsenin alınmayacağı belirtilirken, velilerin de okul çevrelerinde yoğunluk oluşturmamaları konusunda hassasiyet göstermeleri istendi.

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin geleceği açısından büyük önem taşıyan sınavların sorunsuz şekilde gerçekleştirilebilmesi için tüm kamu kurumlarının koordinasyon içerisinde çalışacağı ifade edilerek, sınav sürecinde karşılaşılabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurabilecekleri bildirildi.

Valilik, sınava katılacak tüm öğrencilere başarı dileklerini ileterek, vatandaşlardan sınav saatlerinde sessizlik ve trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmelerini istedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İBB davasında çıplak arama iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı

İBB davasında "çıplak arama" iddiasına soruşturma
Özgür Özel'den yeni parti çıkışı! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

Özel yeni parti için ilk kez böyle net konuştu: Eğer Kılıçdaroğlu...
Dolar dolu kutulardan lüks villaya! Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada pes dedirten iddialar

240 bin kişinin yaşadığı ilçede akla zarar yolsuzluk ağı

Dervişoğlu'ndan 13 şirkete kayyum atanmasına tepki: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil

Dervişoğlu'nu küplere bindiren operasyon: Burası Teksas değil
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Takım kampında en çok merak edilen detay

Sır gibi saklıyor! Ne yaptırdığını kimse bulamadı
TFF Başkanı'nın saha kenarındaki görüntüsü olay oldu

Görüntüyü izleyenler aynı detaya takıldı

'30 yıldır mücadele veriyorum' diyen Netanyahu: İran nükleer silaha sahip olamayacak

"30 yıldır mücadele veriyorum" diyen Netanyahu'dan tarihi rest
e-Devlet'e 2 yeni özellik eklendi

e-Devlet'e 2 yeni özellik eklendi
Sadettin Saran kaza yaptığı lüks aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı

Ölümden döndüğü aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
Hakime silahlı saldırı davasında sanık koltuğundaki savcıdan ağır sözler

Davada gerilim yükseldi! Sanık koltuğundaki savcıdan ağır sözler
Trafikte yol kesen Cumhuriyet Savcısı hakkında soruşturma

Görüntü infial yaratmıştı! Ve o savcı için düğmeye basıldı