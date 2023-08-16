Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Hayrabolu'da Ziyaretlerde Bulundu

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Hayrabolu ilçesindeki okulları ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yeni eğitim ve öğretim yılı için hazırlıkların tamamlanması istendi.