Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Hayrabolu'da Ziyaretlerde Bulundu
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Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Hayrabolu ilçesindeki okulları ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yeni eğitim ve öğretim yılı için hazırlıkların tamamlanması istendi.
Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Hayrabolu ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Ulusan, ilçede İhsan Korkmaz İlkokulunu, Melike Üner İlkokulunu, Doğanbey İlkokulunu, Hasan Yılmaz Kurt Ortaokulunu, Hüseyin Korkmaz Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti, yapılan çalışmalar hakkında okul yöneticilerinden bilgi aldı.
Yeni eğitim ve öğretim yılı için hazırlıkların biran önce tamamlanmasını isteyen Ulusan, okul yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi.
Ulusan'a ziyaretinde Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halit Eren ve Hayrabolu Milli Eğitim Müdürü Yavuz Özer eşlik etti.
Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışmaları değerlendirdi
Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2023 yılının değerlendirme toplantısı yapıldı.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, toplantı İl Müdürü Oktay Öcal başkanlığında yapıldı, çalışmalar değerlendirildi.
Toplantıda, ilçe ve şube müdürlüklerinin çalışmaları, kuraklık nedeniyle tarımsal ürünlerde yaşanan sorunlar, su verimliliği seferberliği ve yürütülen çalışmalar görüşüldü.