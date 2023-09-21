TEGV Savur ilçesinde yeni dönemde gönüllü bekliyor

TEGV Abdulgani Aras Etkinlik Merkezi, çocuklara destek olmak isteyen herkesi gönüllü olmaya davet ediyor. Gönüllüler, çocukların umutlarını gerçekleştirme hakkına inanarak onlara destek oluyor ve kişisel gelişimlerine katkı sağlıyorlar.

Savur ilçesinde Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) yeni dönemde gönüllü bekliyor.

TEGV Abdulgani Aras Etkinlik Merkezi yöneticisi Gülşen Kaya, "sen de gönüllü ol çocukların kahramanı ol" sloganıyla çocuklara destek olmak isteyen, çocuklarla vakit geçirmeyi seven, kendi birikimine de katkıda bulunarak eğitimler almak isteyen herkesi gönüllü olmaya davet ettiklerini söyledi.

TEGV'in bütün etkinliklerinin gönüllülerin desteğiyle hayata geçirildiğini aktaran Kaya, çocukların umutlarını gerçekleştirme hakkına inanan gönüllülerin emeklerini, zamanlarını, bilgi ve deneyimlerini sosyal sorumluluk bilinciyle çocuklara aktararak, yarının aydınlık insanlarının yetişmesine destek olduğunu belirtti.

Kaya, şöyle konuştu:

"Gönüllülerin yaşadıkları topluma yarar sağlayacak projeler içinde yer alarak hem sosyal sorumluluklarını yerine getirme fırsatı buluyor hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlıyorlar. 15 yaşından büyük, çocuk sevgisi ile dolu kocaman kalbi olan herkes TEGV'de gönüllü olabilir. TEGV'de gönüllü olabilmek için Vakıf tanıtımı ve temel gönüllü eğitimini tamamlamanız gerekir."