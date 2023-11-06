TEGV Bank ABC Öğrenim Birimi Diyarbakır'da Hizmete Açıldı

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) tarafından Diyarbakır'a Arab Banking Corporation (Bank ABC) sponsorluğunda kazandırılan "TEGV Bank ABC Öğrenim Birimi" hizmete açıldı.

Tarihi Sur ilçesinde yapımı tamamlanan öğrenim biriminin açılış töreninde konuşan TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özalp Birol, bu öğrenim biriminin Diyarbakır'da eğitim alanına yeni bir soluk getireceğine inandıklarını söyledi.

"İlkokul çağında olan çocuklara hizmet verecek olan öğrenim biriminin kurulumunu ve donanımını sağlayan Bank ABC Türkiye'ye teşekkür ediyoruz." diyen Birol, çocukların coşkuyla geldiği, sevgiyle karşılandığı ve eğitimle güçlendiği özel bir mekan olarak tasarlanan öğrenim biriminin bünyesinde düşler atölyesi, tasarım ve beceri atölyesi, bilişim ve teknoloji odası, okuma adası ile dört tematik odanın bulunduğunu ifade etti.

Birol, "Öğrenim biriminin temel eğitime destek verebilmek için her türlü çabayı göstereceğine, Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kurumlarıyla işbirliği ve eşgüdüm içinde Diyarbakır'a, eğitim alanında yeni bir soluk getireceğine inanıyoruz." dedi.

Vatanını en çok sevenin görevini en iyi yapan olduğuna inandıklarını dile getiren Birol, Cumhuriyet'in yeni 100 yılında da Türkiye için çok çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Bank ABC Türkiye Başkanı Muzaffer Aksoy da memur bir ailenin çocuğu olduğunu, eğitimde fırsat eşitliğini önemsediğini belirtti.

Bank ABC olarak sosyal ve eğitim içerikli projelere destek sağladıklarını ve Türkiye'de de bu projeyi seçtiklerini ifade eden Aksoy, "TEGV'in yaptıklarını takip ediyoruz. Ne kadar başarılı olduğunu gördüğümüz için de destek sağlamak istedik. Eğitimde fırsat eşitliği ülkemizin olmazsa olmazı diye düşünüyorum. Bunun devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Ayrıca eğitimin dışında bir eksik tarafımız rehberlik. Planlama ve eğitimleri açısından bu çocukların rehberliğe de ihtiyacı var. TEGV'in bunu da yapacağına inanıyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 310 metrekare kapalı ve 80 metrekare açık alana sahip "TEGV Bank ABC Öğrenim Birimi"nin açılışı yapıldı.

Törene, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, TEGV Mütevelli Heyeti üyeleri Prof. Dr. İlter Turan ve Erdal Yıldırım, Diyarbakır İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Ok, TEGV çalışanları, gönüllüler, çocuklar ve veliler katıldı.