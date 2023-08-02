TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu'na Türk PDR Derneği'nden Onursal Üyelik

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (Türk PDR Derneği), TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu'na onursal fahri üyelik sertifikası ve rozeti takdim etti. Törene, üniversite yetkilileri ve dernek temsilcileri katıldı.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (Türk PDR Derneği) tarafından TED Üniversitesi (TEDÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu'na 'onursal fahri üyelik' sertifika ve rozeti düzenlenen törenle takdim edildi.

TED Üniversitesi'nde gerçekleştirilen törene, TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Türk PDR Derneği Başkanı Mesut Yıldırım, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oya Yerin Güneri, Prof. Dr. Kemal Levend Parnas, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel KAVAK ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Olcay Yılmaz, Türk PDR Derneği Genel Sekreteri Ahmet Duran ve Genel Başkan Yardımcısı Alperen Arslan katıldı.

TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu törende yaptığı konuşmada, "Türk PDR Derneği ile bir süredir devam eden yakın iş birliği önümüzdeki günlerde de devam edecek. Ayrıca, Türk PDR Derneği'nin gençlik teşkilatı Psikolojik Danışman Öğrenci Konseyi (PDOK) tarafından 15-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 18'inci Ulusal PDR Öğrencileri Kongresi'ne TED Üniversitesi olarak ev sahipliği yapacağız" dedi.

Türk PDR Derneği Başkanı Mesut Yıldırım ise mesleki farkındalığa ve dernek çalışmalarına üst düzey katkı sunan kişi ve kurumlara dernek olarak onursal fahri üyelik verdiklerini belirterek, "Uzunca süredir her türlü desteğini yakından hissettiğimiz TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu'na derneğimizin 'onursal fahri üyelik' sertifikası ve rozetini takdim etmekten büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.